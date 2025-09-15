Главная » Новости

Tesla приостанавливает приём заказов на базовую версию Cybertruck

Опубликовано Обновлено

Tesla приостанавливает приём заказов на базовую версию Cybertruck

Tesla приостановила приём заказов на базовую версию своего электрического пикапа Cybertruck, что указывает на снижение спроса на электромобили в сегменте полноразмерных пикапов. Ранее компания предлагала заднеприводную модель по цене около $61 000, однако теперь доступна только более дорогая версия с полным приводом, стоимостью около $100 000.

Аналогичные тенденции наблюдаются и у других производителей. Компания Stellantis объявила о прекращении разработки электрического пикапа Ram 1500 REV, ссылаясь на снижение спроса на тяжёлые электрические пикапы в Северной Америке. Ford и Rivian также сталкиваются с трудностями в продажах своих электрических пикапов, таких как F-150 Lightning и R1T, соответственно.

Эксперты связывают эти проблемы с высокой стоимостью таких автомобилей, ограниченным запасом хода при буксировке и нехваткой зарядной инфраструктуры, особенно в сельских районах. Кроме того, традиционные покупатели пикапов часто остаются верными бензиновым моделям, что также влияет на спрос на электрические аналоги.

В ответ на эти вызовы производители пересматривают свои стратегии. Stellantis, например, сосредоточится на гибридной модели Ramcharger, которая сочетает в себе электрический и бензиновый двигатели. Ford и Rivian также адаптируют свои предложения, чтобы лучше соответствовать потребностям рынка.

Таким образом, несмотря на усилия производителей по внедрению электрических пикапов, рынок сталкивается с рядом препятствий, включая высокие цены, ограниченную практическую применимость и предпочтения потребителей, что замедляет массовое принятие этих моделей.

Tvoe-avto.com
© 2025 ТВОЕ-АВТО

*Instagram и Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой по ведению соцсети в РФ признана экстремистской и запрещена