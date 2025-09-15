Tesla приостанавливает приём заказов на базовую версию Cybertruck

Tesla приостановила приём заказов на базовую версию своего электрического пикапа Cybertruck, что указывает на снижение спроса на электромобили в сегменте полноразмерных пикапов. Ранее компания предлагала заднеприводную модель по цене около $61 000, однако теперь доступна только более дорогая версия с полным приводом, стоимостью около $100 000.

Аналогичные тенденции наблюдаются и у других производителей. Компания Stellantis объявила о прекращении разработки электрического пикапа Ram 1500 REV, ссылаясь на снижение спроса на тяжёлые электрические пикапы в Северной Америке. Ford и Rivian также сталкиваются с трудностями в продажах своих электрических пикапов, таких как F-150 Lightning и R1T, соответственно.

Эксперты связывают эти проблемы с высокой стоимостью таких автомобилей, ограниченным запасом хода при буксировке и нехваткой зарядной инфраструктуры, особенно в сельских районах. Кроме того, традиционные покупатели пикапов часто остаются верными бензиновым моделям, что также влияет на спрос на электрические аналоги.

В ответ на эти вызовы производители пересматривают свои стратегии. Stellantis, например, сосредоточится на гибридной модели Ramcharger, которая сочетает в себе электрический и бензиновый двигатели. Ford и Rivian также адаптируют свои предложения, чтобы лучше соответствовать потребностям рынка.

Таким образом, несмотря на усилия производителей по внедрению электрических пикапов, рынок сталкивается с рядом препятствий, включая высокие цены, ограниченную практическую применимость и предпочтения потребителей, что замедляет массовое принятие этих моделей.