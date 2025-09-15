Запуск электрического Golf от Volkswagen задерживается из-за бюджета

Volkswagen столкнулся с переносом запуска электрической версии Golf из-за ограничений бюджета, сообщают источники, знакомые с ситуацией.

Переоборудование завода в Вольфсбурге для выпуска новых электромобилей было приостановлено, что отодвинуло старт производства электрического Golf примерно на девять месяцев. Вследствие этого также задерживаются планы по переносу выпуска существующего Golf с ДВС в Мексику и запуску электрической версии T-Roc. VW отказался от комментариев.

Реорганизация завода является частью соглашения по реструктуризации компании, предусматривающего сдвиг производства Golf в Мексику к 2027 году и добавление электромобилей в выпуск Вольфсбурга. Эти меры должны сэкономить около €4 млрд в год на фоне падения продаж в Китае и снижения спроса на электрокары в Европе.

Однако текущие бюджетные ограничения откладывают внедрение новых технологий производства батарей для моделей, выпускаемых в Вольфсбурге, на более поздний срок. Задержка электрического Golf, ожидавшегося в 2029 году, дает китайским конкурентам, таким как BYD, больше времени для расширения на европейском рынке.

В рамках стратегии конкуренции с новыми китайскими брендами VW планирует выпуск четырёх доступных электромобилей начиная с 2026 года с ценой около €25 000. Концепт-кары были представлены на выставке IAA в Мюнхене.

Проблемы на заводе Вольфсбурга, включая технические сбои и остановки линий, создают напряжённую ситуацию для работников и могут снизить объёмы производства на несколько тысяч автомобилей в неделю до конца года. В бюджете VW на 2026–2030 годы часть средств планируется направить на устранение технических неполадок на заводе.