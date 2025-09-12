Главная » Новости

GAC-Toyota начнёт производство электромобилей для Европы на заводе Magna Steyr

Китайский автопроизводитель Guangzhou Automobile Group (GAC) планирует начать производство двух моделей полностью электрических автомобилей для европейского рынка на заводе Magna Steyr в Австрии. Ожидается, что производство начнётся на следующей неделе, сообщили источники, близкие к компании. Модели будут собираться на мощностях Magna Steyr, известного своими высококачественными производственными услугами для различных автопроизводителей.

Ранее GAC подписал соглашения с Huawei, Momenta и Xiaomi, что свидетельствует о стремлении компании интегрировать передовые технологии в свои автомобили. Модели, предназначенные для Европы, будут оснащены системой HarmonyOS от Huawei, а также интеграцией с экосистемой Xiaomi, позволяя пользователям управлять устройствами умного дома через интерфейс автомобиля.

Ожидается, что новые электромобили будут представлены на европейском рынке в ближайшие месяцы, с целью расширения присутствия GAC в сегменте электромобилей в Европе.

