Представлен электрический седан Toyota bZ7 с Huawei HarmonyOS и интеграцией Xiaomi

10 сентября совместное предприятие GAC-Toyota опубликовало официальные изображения нового электроседана bZ7, который дебютирует позже в этом году. Длина автомобиля превышает 5,1 метра, а в салоне используется платформа Huawei HarmonyOS и электрическая силовая установка. Ожидается, что bZ7 станет первым автомобилем, интегрированным в умную экосистему Xiaomi.

На сегодняшний день линейка bZ включает модели bZ3X и bZ4X. В июне GAC-Toyota объявила о партнёрствах с Huawei, Momenta и Xiaomi. bZ7 впервые подключается к системе «Human x Car x Home» от Xiaomi, которая объединяет личные устройства, умный дом и автомобиль. Пользователи смогут, например, дистанционно управлять кондиционером дома с экрана в салоне.

Спереди автомобиль получил закрытую решётку с фарами C-образной формы, а на крыше установлен лидар для поддержки системы помощи водителю Momenta. Профиль bZ7 оформлен в стиле fastback с длинным треугольным стеклом, безрамочными дверями, полуутопленными ручками, многоспицевыми дисками размером 255/40R21 и задним спойлером в форме «утиного хвоста».

Седан среднего и большого размера имеет габариты 5130/1965/1506 мм (длина/ширина/высота) и колесную базу 3020 мм. Снаряжённая масса составляет 2 275 кг.

Привод обеспечивается электромотором Huawei мощностью до 207 кВт (278 л.с.) с максимальной скоростью 180 км/ч, а питание поступает от литий-железофосфатной батареи CALB-Tech. Ёмкость батареи и запас хода пока не раскрыты.

В салоне предусмотрены трёхспицевое рулевое колесо, трапециевидная приборная панель, центральный сенсорный экран, подсветка и беспроводная зарядка для смартфонов. Размеры экрана и точные спецификации будут объявлены позднее.