Задержка запуска завода Hyundai и LG в США составит не менее трёх месяцев

Руководитель Hyundai Motor Co. Хосе Муньос сообщил, что запуск завода по производству аккумуляторов в штате Джорджия откладывается минимум на два–три месяца. Причиной стали действия миграционных служб США.

Предприятие, созданное совместно Hyundai и LG Energy Solution, оказалось в центре крупнейшей операции по контролю за занятостью, проведённой Министерством внутренней безопасности США.

По словам Муньоса, сначала он уточнил, затронуты ли сотрудники Hyundai, но выяснилось, что проверка касалась в основном работников подрядчиков LG. Он отметил, что на этапе строительства заводов обычно привлекают специалистов узкого профиля и оборудование, которые сложно найти на американском рынке.

11 сентября глава Hyundai выступил с этими комментариями на полях Automotive News Congress. Позже председатель Hyundai Group Эйсун Чунг добавил, что рад возвращению работников домой и выразил надежду на выработку более удобных правил при сотрудничестве правительств США и Республики Корея.