Чего автопроизводители хотят от ЕС перед ключевым стратегическим диалогом

Настоящее совещание с Европейской комиссией, запланированное на 12 сентября в Брюсселе, станет третьим и заключительным этапом стратегического диалога по будущему автомобилестроения в Европе.

Производители автомобилей и поставщики автокомпонентов формулируют основные требования к ЕС с учётом изменений на рынках, усиления глобальной конкуренции и экологических нормативов. Одной из важных тем является давление, связанное с углеродными выбросами — компании просят смягчения штрафов за нарушения целевых показателей CO₂ и пересмотра регламентов, которые, по их мнению, не всегда соответствуют реальным условиям производства и инфраструктуры.

Также участники диалога обращают внимание на конкуренцию со стороны китайских производителей электромобилей: дешёвые импортные предложения, субсидии и государственная поддержка в Китае создают вызовы для европейских брендов.

Ещё одной ключевой просьбой является разработка инструментов, стимулирующих спрос на автомобили с нулевыми выбросами, включая меры поощрения для потребителей и меры поддержки для коммерческого транспорта.

Кроме того, производители настаивают на более ясных и реалистичных регуляторных условиях, включая укрепление инфраструктуры зарядных станций и обеспечение доступности технологий, необходимых для перехода к электромобилям.