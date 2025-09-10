Глава Stellantis Europe предложил меры по снижению CO₂ без электромобилей

В преддверии важной встречи представителей ЕС и автомобильной отрасли в Брюсселе, глава Stellantis Europe Жан-Филипп Импарато предложил два способа снижения выбросов CO₂ без необходимости массового перехода на электромобили. Он отметил, что компания больше не считает достижимой цель по производству исключительно электромобилей к 2030 году, ранее обозначенную в стратегическом плане «Dare Forward». Импарато также выразил сомнение в достижимости целей ЕС по снижению выбросов к 2035 году, заявив, что они теперь недостижимы для любого автопроизводителя.

Вместо полного перехода на электромобили, Stellantis предлагает внедрить программу утилизации старых автомобилей и пересмотреть правила для малых городских автомобилей, чтобы сделать их более доступными и экологичными. Компания также призвала ЕС поддержать гибкие меры, способствующие продажам гибридных автомобилей и замене старых машин, что позволит более эффективно снижать выбросы CO₂. Кроме того, Stellantis предложил продлить период оценки выбросов CO₂ для легких коммерческих автомобилей с трех до пяти лет, чтобы дать производителям больше времени на адаптацию.

Эти предложения отражают стремление Stellantis сбалансировать экологические требования с экономической реальностью и обеспечить устойчивое развитие автомобильной отрасли в Европе.