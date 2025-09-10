Ferrari 849 Testarossa возвращается с гибридной силовой установкой и обновлённым дизайном

Легендарное имя Ferrari Testarossa возвращается в виде новой модели 849 Testarossa. Она занимает промежуточное место в линейке среднемоторных суперкаров Ferrari, располагаясь ниже флагманского F80 и выше 296 GTB, выступая преемником SF90. Как и другие модели, 849 Testarossa оснащена гибридной установкой с возможностью подзарядки, которая была полностью переработана по сравнению с SF90.

Даты выпуска и версии

Ожидается, что продажи 849 Testarossa начнутся в 2026 году. Модель будет доступна в двух версиях: купе Berlinetta и кабриолет Spider. Цены пока не объявлены, однако ожидается, что они превысят стоимость SF90 и SF90 Spider, ранее составлявшую £376,000 и £418,000 соответственно.

Мощность и динамика

Гибридная установка в сочетании с V8 обеспечивает суммарную мощность 1,035 л.с., что на 48 л.с. больше, чем у SF90. Четырёхлитровый битурбированный V8 выдаёт 818 л.с. и 842 Нм крутящего момента, более чем в два раза превышая показатели оригинальной Testarossa (390 л.с., 490 Нм). Двигатель получил новые головки цилиндров, переработанный блок, улучшенные впускные каналы и увеличенные турбонагнетатели, разработанные для F80. Максимальные обороты повышены до 8,200 об/мин.

Электродвигатели на передней и задней осях суммарно дают 217 л.с., как и у SF90, но переработана система рекуперации и улучшена тепловая эффективность. Запас хода на электротяге составляет 15 миль при батарее 7,45 кВт·ч. Разгон до 100 км/ч занимает менее 2,3 секунд, а максимальная скорость превышает 210 миль/ч.

Подвеска и шасси

Масса автомобиля составляет 1,570 кг с распределением веса 45/55. Улучшены тормоза с увеличенными дисками и колодками, охлаждение, пружины стали на 35% легче, а шины представлены Michelin, Pirelli и Bridgestone. Режимы движения включают eDrive, Hybrid, Performance и Qualify, при этом в Qualify 849 Testarossa проезжает круг на треке Fiorano за 1 минуту 17 секунд.

Аэродинамика обеспечивает прижимную силу 415 кг на скорости 155 миль/ч. 35% прижимной силы создаётся днищем, а остальное — активным задним спойлером с переключением между режимами «низкое сопротивление» и «высокая прижимная сила» менее чем за секунду.

Экстерьер

Дизайн 849 Testarossa современный и футуристический, без характерных боковых жалюзи и выдвижных фар. Задние двойные «фликсы» вдохновлены 512 S, передняя часть напоминает восьмидесятые годы, а горизонтальная линия между фарами повторяет черты современных моделей F80 и 12Cilindri. Колёса — 20-дюймовые кованые с аэродинамической оптимизацией.

Интерьер

Салон ориентирован на водителя и похож на SF90, с дополнительным экраном для пассажира. Центральная консоль включает селектор передач, а климат-контроль управляется сенсорным экраном. Панель водителя полностью цифровая с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Рулевое колесо оснащено переключателем eManettino, интегрированными индикаторами и привычными органами управления. Кнопка запуска двигателя теперь физическая.

Доступны два варианта сидений: «комфорт» и карбоновое гоночное. Опциональный пакет Assetto Fiorano снижает массу на 30 кг за счёт использования карбона и титана, увеличивает прижимную силу и предлагает 20-дюймовые карбоновые колёса. Варианты окраски — Bianco Cervino и Rosso Corsa.