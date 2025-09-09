Hongqi планирует выпустить 15 моделей электромобилей и гибридов в Европе к 2028 году

Китайский производитель люксовых автомобилей Hongqi объявил о планах вывести на европейский рынок 15 электрических и гибридных моделей к 2028 году в 25 странах, а также представил компактный электрический кроссовер EHS5.

Hongqi, известный как любимая марка бывшего китайского лидера Мао Цзэдуна, уже продаёт автомобили в ряде европейских стран, включая Норвегию, Нидерланды и Польшу. К 2028 году компания намерена иметь более 200 дилеров на континенте.

Дизайнер Hongqi Джайлз Тейлор сообщил на выставке IAA в Мюнхене, что EHS5 способен проехать до 550 км на одной зарядке (342 мили) и восполнять заряд с 10% до 80% за 20 минут. По его словам, автомобиль «более динамичный и немного моложе» по сравнению с полноразмерным E-HS9, который уже продаётся в Европе. Тейлор отметил, что модель подходит как для городских, так и пригородных условий, для семей и одиночных водителей.

Цены и точные сроки начала продаж EHS5 пока не раскрыты.

Hongqi присоединяется к числу китайских автопроизводителей, включая BYD, Chery и Changan, которые на внутреннем рынке сталкиваются с жёсткой конкуренцией в сегменте электромобилей и ищут прибыльные продажи в Европе. Ранее в этом году компания Leapmotor заявила о поставке платформы для электромобилей Hongqi с целью увеличения объёмов продаж за рубежом. Генеральный директор Zhu Jiangming сообщил агентству Reuters, что на этой платформе будет создан электромобиль Hongqi, который поступит в производство в четвёртом квартале 2026 года.