Новый Renault Clio 2027: более динамичный дизайн и улучшенные технологии

Renault готовит к выходу шестое поколение Clio, которое сохранит позиции самой продаваемой малой модели Европы в 2025 году. Новинка будет предлагаться с гибридными и бензиновыми силовыми установками, продолжая стратегию бренда: новые Renault 4 и 5 ориентированы на электромобили, а Clio и компактный SUV Captur — на поклонников бензиновых моторов.

Дизайн и размеры

Новый Clio стал более угловатым и спортивным по сравнению с предыдущей моделью. Он длиннее на 67 мм, шире на 39 мм и выше на 11 мм, сохранив платформу CMF-B. Увеличенная ширина корпуса пошла на усиление защиты при столкновениях и придание формы боковинам, при этом пространство в салоне и багажнике осталось прежним. Ручки задних дверей скрыты в стойках, стекла скошены для динамичного силуэта, не снижая высоту потолка. Дизайн задних фонарей вдохновлён суперкарами, а дневные ходовые огни повторяют половинки ромбовидного логотипа Renault.

Технические характеристики и производительность

Гибридная версия получила систему мощностью 158 л. с., заменяющую прежнюю 143‑сильную. Уровень выбросов CO₂ составил 89 г/км, расход топлива — 72 миль на галлон, что делает модель одной из самых экономичных в классе. Аккумулятор увеличен до 1,4 кВт·ч, в городских условиях до 80% пробега возможны на электроэнергии, а максимальный запас хода на одном баке достигает 1000 км. Разгон до 100 км/ч занимает 8,3 с.

Бензиновый мотор 1.2 л мощностью 113 л. с. заменяет 89‑сильный 1.0 л, обеспечивая 47 миль на галлон, 114 г/км CO₂ и ускорение до 100 км/ч за 10,1 с. Для Европы будет доступен LPG-мотор с увеличенным баком и комбинированным запасом хода до 1450 км.

Салон и оснащение

В салоне внедрены 10,1‑дюймовый экран мультимедиа и 10,25‑дюймовая приборная панель (кроме базовой версии Evolution с 7,1‑дюймовым дисплеем). Все системы работают на платформе Google с более чем 100 приложениями и бесплатным пакетом данных 2 ГБ на первые три года. Руководство автомобилем упрощает уменьшенное количество оборотов руля, улучшены материалы отделки и боковая поддержка кресел, а багажник составляет 391 л для бензиновой версии и 309 л для гибрида с пониженной кромкой для удобной загрузки.

Безопасность и помощь водителю

Новая Clio получила 29 систем помощи водителю (ранее 18), включая экстренное торможение при движении задним ходом, контроль выхода пассажиров, коррекцию траектории и остановку при отсутствии реакции водителя. Есть адаптивный круиз-контроль с интеллектуальной поддержкой, камера контроля усталости водителя и функция My Safety Switch для настройки до пяти систем одним нажатием.

Прочее

Эволюционные модели оснащены колёсами 16–18 дюймов, предлагается семь цветов, включая яркий Vert Absolu, а также опции вроде аудиосистемы Harman Kardon, заднего спойлера и боковых юбок. Производство нового Clio будет сосредоточено на заводе в Бурсе, Турция, освободив площадки в Словении для электрических моделей Twingo и Dacia.

Предварительная презентация показала улучшенные материалы отделки верхней части салона, удобные передние и задние сиденья для взрослых, а также заметные изменения в экстерьере: увеличенная решётка радиатора, рельеф капота и угловатые формы кузова, отличающие новый Clio от прошлой модели и подчёркивающие обновлённый имидж бренда.