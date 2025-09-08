Volkswagen показал ID Cross с ретро-элементами для компактного электросуба

Volkswagen представил компактный электрокроссовер ID Cross с дизайном, вдохновлённым классическими моделями марки. Прототип был показан 7 сентября на мероприятии VW в Мюнхене, за день до начала автосалона IAA Munich.

В оформлении концепта угадываются элементы оригинального Golf и микроавтобуса 1960-х годов, включая прямую линию окон и текстурированную C-стойку с тремя горизонтальными полосами. Новая модель использует систему именования VW для электромобилей, связывая их с аналогичными по размеру моделями с ДВС, здесь — с компактным SUV T-Cross. Ранее ID Cross назывался ID2all.

Модель создаётся на платформе MEB+ с передним приводом, что увеличивает полезное пространство багажника до 450 литров и добавляет передний отсек объёмом 25 литров. Концепт имеет длину 4161 мм, ширину 1839 мм и высоту 1588 мм, что делает его подходящим для городских условий и дальних поездок. Запас хода заявлен на уровне 420 км, электродвигатель развивает 208 л. с.

В салоне предусмотрена 11-дюймовая панель перед водителем и центральный 13-дюймовый сенсорный экран. Управление осуществляется с помощью сенсоров, физических кнопок, голосовых команд и многофункционального поворотного переключателя. Интерьер оформлен в оттенке «ванильный чай» с текстурированными тканями, вдохновлёнными парижской модой. Сиденья можно полностью складывать для отдыха или сна, а специальный режим уменьшает количество отображаемой информации на экранах.

Дизайн крыши создаёт эффект «парящей» конструкции, а решётка с 3D-подсветкой формирует впечатление улыбки. В концепте заложены элементы полуавтономного вождения Travel Assist с функцией «swarm», использующей данные от других автомобилей.

ID Cross станет частью семейства Urban Electric, включающего также Skoda Epiq, VW ID Polo и Cupra Raval. Производство модели будет налажено на заводе в Памплоне, Испания. Ожидаемая стоимость ID Cross составляет 28–30 тыс. евро, что позволяет модели конкурировать с Ford Puma Gen E, Opel Frontera и Renault 4.