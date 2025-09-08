Представлен новый Mercedes GLC 2025 с огромным экраном и электроприводом

Компания Mercedes полностью представила новый кроссовер GLC 2025 года с EQ Technology, всего через несколько дней после анонса главного конкурента — BMW iX3. Модель получила радикально переработанный дизайн передней части и обширный набор технологий.

GLC построен на новой электрической платформе MB.EA и не связан с прежней версией на ДВС. Автомобиль оснащён 800-вольтовой системой, двухскоростной трансмиссией и пневмоподвеской от S-Class. Батарея на 94 кВт·ч обеспечивает запас хода до 700 км, а быстрая зарядка поддерживает мощность до 330 кВт. Для совместимости с 400-вольтовыми зарядными станциями потребуется преобразователь. Все версии снабжены энергоэффективным тепловым насосом и функцией бронирования точек зарядки через мультимедийную систему.

На старте доступна одна версия — GLC 400 4MATIC с двумя электромоторами суммарной мощностью 360 кВт (482 л. с.) и максимальной скоростью 210 км/ч. Колёсная база увеличена на 84 мм, что обеспечивает простор в задней части салона. Объём багажника составляет 570 л при поднятых сиденьях и 1 740 л при сложенных, а под капотом — 128-литровый «франк».

Салон получил 39,1-дюймовый MBUX Hyperscreen с виртуальным ассистентом и интеграцией ИИ от Microsoft и Google. Система охватывает цифровую приборную панель, центральный экран и дисплей для пассажира, предоставляя доступ к более чем 40 приложениям, включая Disney+. Опционально доступен панорамный стеклянный потолок из нескольких слоёв с защитой от ультрафиолета и эффектом «звёздного неба». Также предлагается Vegan Package с материалами салона, сертифицированными Vegan Society.

Технологические возможности включают заднее рулевое управление, пневмоподвеску, а также набор ассистентов с 10 камерами, 5 радарами и 12 ультразвуковыми датчиками. Мультимедийный «ИИ-супермозг» способен выполнять 254 триллиона операций в секунду. Обновления ПО будут поступать «по воздуху».

Внешний вид автомобиля отличается подсвеченной решёткой радиатора с 942 элементами, звёздными задними фонарями и анимацией при зарядке или открытии замков. Доступны опции, включая буксировочный крюк и прозрачный капот для езды по бездорожью. Максимальная масса прицепа — 2 400 кг.

В ходе тест-драйва отмечена работа пневмоподвески и заднего рулевого управления, улучшенная система рекуперативного торможения и плавность переключений двухскоростной коробки. Мультимодовые режимы позволяют регулировать поведение автомобиля на дороге, включая возможность езды с одной педалью.