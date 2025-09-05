РИАМО выпустило спецпроект о производителях моторных масел 

Его героями стали сотрудники «Газпромнефть – смазочные материалы». Проект https://riamo.ru/news/obschestvo/sovremennye-neftjaniki-kto-oni/ реализован в преддверии Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. В этом году праздник отмечается в России в 60-й раз 7 сентября.

В интервью сотрудники компании рассказали о том, почему выбрали работу в компании и какие перспективы в нефтеперерабатывающей отрасли есть сегодня.

«Мы захотели узнать, как «выглядят» современные представители отрасли: какие у них интересы, мотивация, задачи, престижно и популярно ли это направление сегодня у молодежи. <…> Считаю, что нам удалось создать детальный и яркий портрет современного нефтяника, а также найти ответы на все поставленные вопросы», – отметил главный редактор РИАМО Николай Дремлюга.

Героями проекта стали как представители рабочих профессий, так и сотрудники офисного блока «Газпромнефть-СМ». Начальник Управления развития СУОД Александр Лебедев, например, рассказал, как прошел путь от практиканта до топ-менеджера за 1,5 года, оператор расфасовочно-упаковочного автомата Александр Трушин – о своих неожиданных хобби, руководитель направления по работе с персоналом Евгения Гарон – о том, как строит профессиональную династию.

Сегодня в «Газпромнефть-СМ» работают специалисты разного профиля: инженеры, товарные операторы, бизнес-аналитики, лаборанты, механики, логисты, маркетологи, ИТ-специалисты, юристы, метрологи, продуктовые менеджеры и многие другие. Широкий пул профессионалов отвечает за полную цепочку разработки и производства современных смазочных материалов, а также развивает цифровые сервисы. Каждая третья канистра моторного масла в России «выходит» с конвейера компании.