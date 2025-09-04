BYD представит люксовый внедорожник Yangwang U8L с ценой $180 000

Люксовый бренд BYD, Yangwang, объявил о запуске внедорожника U8L Dingshi Edition, который поступит в продажу 12 сентября. Предзаказы начались 31 июля по цене 1,3 миллиона юаней (около 181 130 долларов) с депозитом 20 000 юаней (2 780 долларов). Название Dingshi (鼎世) символизирует эпоху или семью с высоким статусом и процветанием.

Передняя часть автомобиля выполнена в форме китайского символа «Ding» (鼎), созданного из 99 лампочек-алмазов с каждой стороны. Для эксклюзивности на капоте установлены три эмблемы из чистого 24‑каратного золота с символом «электричество» в древней письменности.

Длина внедорожника составляет 5400 мм, ширина — 2049 мм, высота — 1921 мм, колёсная база — 3250 мм. В экстерьере заметны затемнённый передний бампер, минималистичные арки колёс, окрашенные в цвет кузова пороги и скрытые задние фонари. Среди других особенностей — автоматическая задняя дверь, 23-дюймовые кованые колёса с восьмью отверстиями и плавающие колпачки.

Салон Yangwang U8L объёмом 5,3 м³ имеет планировку 2+2+2 для шести пассажиров. Передние кресла оснащены 14-точечным массажем, подлокотниками с интеллектуальным температурным контролем, аудиоголовками в подголовниках и поддержкой боков. Второй ряд включает два кресла с нулевой гравитацией, 18-точечным массажем, аудиоголовками, подлокотниками с регулировкой температуры и столиками. Для второго ряда предусмотрены три режима: Cloud-Watching Movie, One-Touch Recline и Fully Flat Seat. Третий ряд имеет простор для плеч, длинные подушки, подогрев сидений и центрального подлокотника, а также электрическую регулировку.

Yangwang U8L оснащён 2,0‑литровым турбированным генератором и системой из четырёх электромоторов с суммарной мощностью 880 кВт (1180 л. с.) и 1280 Н·м крутящего момента. Запас хода на одной зарядке достигает 1160 км. Вес внедорожника составляет 3595 кг, а полная масса — 4210 кг.