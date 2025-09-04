Volkswagen представил ID. Polo — новый электрический супермини

Volkswagen официально подтвердил название нового полностью электрического супермини — ID. Polo, который выйдет в следующем году. Серия ID. Polo станет частью линейки доступных электромобилей компании и будет официально представлена на Мюнхенском автосалоне, где автомобиль появится под лёгким камуфляжем.

Во время разработки концепт-версии модель называлась ID.2all, а на производстве обсуждался вариант названия ID.2. Руководство Volkswagen решило сохранить известное имя Polo в электрической эре, как и для моделей Golf (ID. Golf) и GTI (электрические версии спортивных моделей).

ID. Polo будет построен на платформе MEB Entry, предназначенной для более компактных и доступных электромобилей. Система переднего привода, упрощённая торсионная задняя подвеска и новая архитектура помогут снизить стоимость производства и повысить эффективность. Прототип оснащён передним электромотором мощностью 223 л. с., аккумулятор будет доступен в двух объёмах — 38 и 56 кВт·ч. Ожидаемый запас хода для большей батареи составляет около 280 миль по WLTP, а быстрая зарядка до 80 % займет около 20 минут.

Дизайн ID. Polo во многом наследует концепт ID.2all: скрытые дверные ручки сзади, световая панель на корме, простой и функциональный багажник объёмом 440 л, который увеличивается до 1 330 л при сложенных задних сиденьях, а также дополнительный отсек на 50 л под вторым рядом для хранения и зарядки аксессуаров. В интерьере сохранены две большие панели — 10,9‑дюймовый экран для водителя и 12,9‑дюймовый мультимедийный дисплей. Физические элементы управления, такие как регулировка громкости и температуры, возвращены вместо сенсорных панелей, а рулевое колесо оснащено вращающимися колёсиками и четырьмя кнопками.

ID. Polo будет доступен также в спортивной версии GTI, которая поступит в продажу в 2026 году. Помимо супермини, Volkswagen планирует расширение линейки доступных электромобилей, включая компактный SUV ID. Cross и более дешёвый электромобиль ID.1 с ценой ниже 20 000 евро, который выйдет в 2027 году.

Ожидаемая стартовая цена ID. Polo в Великобритании составит около £22 000, сопоставимо с нынешним бензиновым Polo. Новый супермини станет конкурентом электромобилей Renault 5, Fiat Grande Panda, Citroen e‑C3 и будущих моделей Stellantis, включая Peugeot E‑208 и Vauxhall Corsa Electric.