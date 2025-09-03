BYD утроила уставный капитал до $1,28 млрд для укрепления позиций

Китайский производитель электромобилей и аккумуляторов BYD увеличил зарегистрированный уставный капитал с 3,039 млрд юаней (около 426 млн долларов) до 9,117 млрд юаней (примерно 1,28 млрд долларов), что соответствует росту на 200%. Данные изменения отражены в корпоративной регистрации.

В китайской системе корпоративного права зарегистрированный капитал — это сумма, которую акционеры обязуются внести в компанию. Его увеличение может повысить доверие со стороны поставщиков, партнёров и финансовых организаций.

Это уже второе повышение капитала в 2025 году: в мае он был увеличен с 2,909 млрд до 3,039 млрд юаней.

BYD, основанная в феврале 1995 года и возглавляемая Ван Чуаньфу, работает в нескольких направлениях: производит и продаёт литий-ионные и другие типы аккумуляторов, зарядные устройства, электронные изделия и аксессуары, а также является генеральным дистрибьютором легковых и электрических автомобилей марки BYD, занимаясь их маркетингом, оптовыми поставками, экспортом и сервисным обслуживанием. Среди совладельцев компании — Hong Kong Securities Clearing (Nominees) Limited, Ван Чуаньфу, Люй Сянъян и Rongjie Investment Holding Group Co., Ltd.

Согласно финансовой отчётности, в первом полугодии 2025 года BYD получила чистую прибыль в 15,511 млрд юаней (2,17 млрд долларов) при выручке 371,281 млрд юаней (52 млрд долларов). На исследования и разработки было направлено 30,9 млрд юаней (4,33 млрд долларов), а доход от зарубежных рынков составил 135,358 млрд юаней (19 млрд долларов), что соответствует 36,5% общего объёма продаж.

С января по август 2025 года компания реализовала 2,864 млн автомобилей, что на 23% больше, чем за тот же период 2024 года. Годовой план продаж — 5,5 млн машин, для выполнения которого в оставшиеся месяцы необходимо продавать около 660 тыс. автомобилей ежемесячно.

Официальных комментариев о целях увеличения капитала BYD пока не предоставила. Эксперты считают, что этот шаг усилит финансовые возможности компании и позволит активнее инвестировать в разработку технологий, расширение рынков и развитие зарубежных проектов, однако реальный эффект будет зависеть от дальнейших результатов деятельности.