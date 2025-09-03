MINI показала концепты Skeg и Machina в стиле моды и автоспорта

На автосалоне IAA в Мюнхене компания MINI представила два концептуальных автомобиля, созданных совместно с модным брендом Deus Ex Machina. Оба шоу-кара основаны на моделях John Cooper Works: один оснащён электрическим приводом, второй — бензиновым двигателем.

Deus Ex Machina, известная своими коллекциями одежды, вдохновлёнными мототематикой и автоспортом, объединила усилия с MINI для создания уникального дизайна, сочетающего эстетику моды и гоночных технологий.

Первый концепт, получивший название Skeg, построен на базе электрического MINI JCW. Его внешний вид отсылает к культуре серфинга: полупрозрачные панели из стекловолокна, включая расширенные арки, спойлер и крышу, снижают массу автомобиля на 15% по сравнению с серийной моделью. Оснащённый электромотором мощностью 254 л.с., Skeg также получил широкие колёса, яркую окраску и светящуюся решётку радиатора. В салоне — минимализм: стекловолоконная приборная панель, сиденья с неопреновой обивкой и лотки для гидрокостюмов вместо задних кресел.

Второй концепт — Machina — базируется на бензиновом MINI JCW с 2-литровым двигателем мощностью 231 л.с. и автоматической трансмиссией. Его дизайн вдохновлён американскими гоночными автомобилями NASCAR: расширенные арки, массивные колёса, сетчатая решётка, сплиттер и круглые воздухозаборники с горизонтальной LED-подсветкой. Задняя часть дополнена крупным антикрылом и диффузором, сохранив при этом центральный выхлоп.

Интерьер Machina выполнен в духе автоспорта: ковшеобразные сиденья с боковой поддержкой, спортивный руль и ручной тормоз с рычагом в стиле ралли. Хотя эти концепты вряд ли напрямую повлияют на будущие серийные модели, Machina может стать ориентиром для возможного обновления линейки MINI GP.