Jaguar Land Rover приостановил производство из-за кибератаки

Jaguar Land Rover сообщил о кибератаке, которая серьёзно нарушила работу его производственных и розничных подразделений. Компания, принадлежащая индийской Tata Motors, приостановила работу систем, при этом не выявлено признаков кражи данных клиентов.

На заводе JLR в Хейлууде, Англия, сотрудников попросили оставаться дома до восстановления работы IT-систем. Производитель заявил, что ускоренно работает над безопасным перезапуском глобальных приложений.

Эта ситуация усугубляет проблемы компании: в июле сообщалось о задержках запуска электрических моделей Range Rover и Jaguar, а ранее производство приостанавливали из-за повышения тарифов США на импорт британских автомобилей. Jaguar также готовится к запуску полностью электрической линейки в следующем году, ориентированной на молодую аудиторию.

Jaguar Land Rover стал одной из последних британских компаний, столкнувшихся с кибератаками, которые в последнее время участились и приводят к сбоям в работе и компрометации данных. В предыдущие месяцы аналогичные случаи затронули розничные сети M&S и Co-op Group.