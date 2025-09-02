Обзор Mercedes-AMG GT 55: мощный V8, но недостаточно характерный

Mercedes-AMG GT 55 занимает среднее место в линейке AMG GT и сочетает достаточную мощность для дорог общего пользования с характерным звуком V8, при этом обходясь без сложных гибридных систем более дорогих моделей. Тем не менее, автомобиль утратил некоторые черты предыдущего поколения и по-прежнему не может соперничать с Porsche 911 в плане драйверского опыта.

Под капотом установлен атмосферный V8 M177 на 469 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Привод на все колёса позволяет разгоняться до 100 км/ч за 3,8 секунды. Шум мотора остаётся заметной особенностью, а управляемость на дороге демонстрирует хорошую эффективность подвески и комфорт на высоких скоростях.

Среди минусов отмечается работа коробки передач в ручном режиме: реакции на переключения с подрулевых лепестков не всегда точные, а ограничитель оборотов срабатывает ощутимо медленно. Также некоторые системы безопасности могут вмешиваться в управление: ремни безопасности напрягаются при интенсивном торможении, а автономные ассистенты могут ограничивать движение автомобиля в условиях, которые водитель считает безопасными.

В целом характер GT 55 кажется менее выразительным: несмотря на способность быстро проходить повороты, ощущение остроты и точности, присущее старой модели и Porsche 911, здесь ослаблено. Руль и обратная связь оставляют ощущение недостаточной естественности, а вес автомобиля — 2 120 кг — превышает конкурентов на 400 кг.

В новом поколении AMG GT основной акцент сделан на практичности и комфортной эксплуатации: четыре посадочных места, объём багажника 321 литр и мягкий дизайн салона. Сильными сторонами остаются двигатель V8 и возможности повседневного использования, однако этих факторов может быть недостаточно, чтобы привлечь покупателей, ищущих спортивный характер и драйверские эмоции.