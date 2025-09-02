Семин: с поддержкой Омска Сычев способен привести «Иртыш» в РПЛ

Заслуженный тренер России Юрий Семин высказался о работе Дмитрия Сычева, который с начала 2024 года занимает пост президента омского «Иртыша».

По словам специалиста, у его бывшего подопечного есть потенциал для того, чтобы вывести команду в Премьер-лигу, однако без помощи со стороны региональных властей и руководства клуба это будет затруднительно. «Если в Омске поддержат Сычева, у него есть все шансы поднять „Иртыш“ в РПЛ. Но задача непростая, необходима общая заинтересованность города, области и клуба», – отметил Семин в беседе с «РБ Спорт».

Тренер добавил, что регулярно поддерживает связь с Сычевым и недавно встречался с ним на одном из мероприятий. «Мы пили чай, говорили о футболе и жизни в Омске. Дмитрий настроен очень серьезно», – сказал наставник.

Напомним, Сычев играл под руководством Семина в «Локомотиве» с 2005 по 2010 год и выступал за сборную России. В нынешнем сезоне LEON-Второй Лиги «Иртыш» набрал 11 очков в семи турах и занимает четвертую строчку в группе «Серебро».