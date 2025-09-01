Tesla снизила цену на Model 3 Long Range в Китае на $1,4 тыс.

Tesla в Китае объявила о снижении стоимости модели Model 3 Long Range с задним приводом (RWD) на 10 000 юаней (около 1 400 долларов), до 259 500 юаней (36 070 долларов). С момента выхода автомобиля на рынок прошло меньше месяца: стартовая цена на 12 августа составляла 269 500 юаней (37 470 долларов). Новая стоимость указана на официальном сайте компании и действует с сегодняшнего дня. Кроме того, всем четырём версиям Model 3 улучшили запас хода.

Model 3 Long Range RWD оснащена аккумулятором, обеспечивающим до 830 км пробега, и разгоняется до 100 км/ч за 5,2 секунды. Снижение цены произошло вскоре после запуска в Китае версии Model Y L 19 августа, которая стартовала с отметки 339 000 юаней (47 120 долларов). Источник Tesla, общавшийся с изданием National Business Daily (NBD), отметил, что с учётом текущей комплектации цена остаётся привлекательной.

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), на рынке наблюдается замедление продаж из Шанхайской гигафабрики Tesla. В июле 2025 года реализовано 67 000 автомобилей — на 8,4 % меньше, чем в июле 2024-го, и на 5,2 % меньше, чем в июне 2025 года. С января по июль 2025 года суммарные продажи Tesla в Китае составили около 432 000 единиц, что на 13,6 % меньше показателя за аналогичный период 2024 года.

В ответ на ситуацию на рынке Tesla активно вводит новые модели и корректирует цены. Помимо Model 3 Long Range RWD и Model Y L, компания готовит более доступную версию Model Y. По словам Илона Маска во время квартального отчёта за второй квартал, запуск «доступного автомобиля» ожидается к концу года, а массовое производство новой версии Model Y планируется во второй половине 2025 года.