Renault назначила экс-руководителя Mercedes главой Dacia

Renault Group провела кадровые изменения, назначив экс-руководителя Mercedes-Benz Katrin Adt генеральным директором бренда Dacia. Она заменит Denis Le Vot, который покидает компанию по собственному желанию. Katrin Adt имеет более 25 лет опыта в автомобильной отрасли, ранее занимала должности CEO Smart и Mercedes-Benz Own Retail Europe, а также возглавляла корпоративный аудит в Mercedes-Benz. В новой роли она будет подчиняться Chief Growth Officer Fabrice Cambolive и войдет в Leadership Team Renault Group.

Эти изменения являются частью более широкой реорганизации под руководством нового CEO Renault Group François Provost. Целью является ускорение принятия решений и улучшение взаимодействия с клиентами в условиях усиливающейся конкуренции и снижения спроса на автомобили.

Denis Le Vot, возглавлявший Dacia с 2021 года, ранее рассматривался как кандидат на пост CEO Renault, но решил покинуть компанию.