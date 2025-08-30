Покраска дисков порошковой краской: особенности и преимущества метода

Порошковая покраска автомобильных дисков – это современная технология нанесения покрытия, обеспечивающая долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Метод широко применяется на специализированных СТО и в тюнинговых ателье, позволяя восстановить внешний вид колес и защитить их от коррозии.

Что такое порошковая краска?

Покраска дисков порошковой краской представляет собой полимерный состав в виде мелкодисперсного порошка, который равномерно наносится на поверхность при помощи электростатического распыления. После этого изделие запекается в печи при температуре 160–200 °C, в результате чего частицы краски плавятся и образуют прочную полимерную пленку.

Преимущества порошковой покраски дисков от Steelworks24.ru

Долговечность – срок службы покрытия может превышать 10 лет.

– срок службы покрытия может превышать 10 лет. Стойкость к коррозии – защита от влаги, реагентов и дорожной соли.

– защита от влаги, реагентов и дорожной соли. Ударопрочность – покрытие устойчиво к сколам и механическим повреждениям.

– покрытие устойчиво к сколам и механическим повреждениям. Равномерность – краска ложится без подтеков и разводов.

– краска ложится без подтеков и разводов. Экологичность – в составе отсутствуют растворители и токсичные вещества.

Этапы порошковой покраски дисков

Подготовка поверхности пескоструйная обработка или химическое удаление старого покрытия;

обезжиривание;

сушка и проверка на наличие дефектов. Нанесение порошковой краски – диск помещается в специальную камеру, где на него подается краска с помощью электростатического заряда. Полимеризация – окрашенный диск помещают в печь, где под воздействием высокой температуры частицы краски расплавляются и образуют монолитный слой. Охлаждение и контроль качества – изделие остывает при комнатной температуре, после чего проверяется равномерность покрытия.

Сравнение порошковой покраски и традиционного метода

Параметр Порошковая покраска Обычная покраска Стойкость к сколам Высокая Средняя Срок службы покрытия 7–10 лет 2–4 года Экологичность Без растворителей Содержит растворители Стоимость Выше Ниже

Недостатки порошковой окраски

Необходимость специализированного оборудования и печи.

Относительно высокая стоимость по сравнению с обычной покраской.

Ограниченность палитры некоторых эффектов (например, перламутров и градиентов).

Формула расчёта толщины покрытия

При нанесении порошковой краски важным параметром является толщина слоя. Она рассчитывается по формуле:

δ = m / (ρ × S)

где:

δ – толщина покрытия (м);

– толщина покрытия (м); m – масса нанесенной краски (кг);

– масса нанесенной краски (кг); ρ – плотность краски (кг/м³);

– плотность краски (кг/м³); S – площадь окрашиваемой поверхности (м²).

Порошковая покраска дисков – это надежный способ не только улучшить внешний вид автомобиля, но и обеспечить долговечную защиту колес от внешних воздействий. Несмотря на более высокую стоимость, метод оправдывает себя благодаря прочности и долговечности покрытия. Выбирая порошковую окраску, автовладелец получает идеальное сочетание эстетики и функциональности.