Покраска дисков порошковой краской: особенности и преимущества метода

Порошковая покраска автомобильных дисков – это современная технология нанесения покрытия, обеспечивающая долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Метод широко применяется на специализированных СТО и в тюнинговых ателье, позволяя восстановить внешний вид колес и защитить их от коррозии.

Содержание
  1. Что такое порошковая краска?
  2. Преимущества порошковой покраски дисков от Steelworks24.ru
  3. Этапы порошковой покраски дисков
  4. Сравнение порошковой покраски и традиционного метода
  5. Недостатки порошковой окраски
  6. Формула расчёта толщины покрытия

Что такое порошковая краска?

Покраска дисков порошковой краской представляет собой полимерный состав в виде мелкодисперсного порошка, который равномерно наносится на поверхность при помощи электростатического распыления. После этого изделие запекается в печи при температуре 160–200 °C, в результате чего частицы краски плавятся и образуют прочную полимерную пленку.

Преимущества порошковой покраски дисков от Steelworks24.ru

  • Долговечность – срок службы покрытия может превышать 10 лет.
  • Стойкость к коррозии – защита от влаги, реагентов и дорожной соли.
  • Ударопрочность – покрытие устойчиво к сколам и механическим повреждениям.
  • Равномерность – краска ложится без подтеков и разводов.
  • Экологичность – в составе отсутствуют растворители и токсичные вещества.

Этапы порошковой покраски дисков

  1. Подготовка поверхности
    • пескоструйная обработка или химическое удаление старого покрытия;
    • обезжиривание;
    • сушка и проверка на наличие дефектов.
  2. Нанесение порошковой краски – диск помещается в специальную камеру, где на него подается краска с помощью электростатического заряда.
  3. Полимеризация – окрашенный диск помещают в печь, где под воздействием высокой температуры частицы краски расплавляются и образуют монолитный слой.
  4. Охлаждение и контроль качества – изделие остывает при комнатной температуре, после чего проверяется равномерность покрытия.

Сравнение порошковой покраски и традиционного метода

Параметр Порошковая покраска Обычная покраска
Стойкость к сколам Высокая Средняя
Срок службы покрытия 7–10 лет 2–4 года
Экологичность Без растворителей Содержит растворители
Стоимость Выше Ниже

Недостатки порошковой окраски

  • Необходимость специализированного оборудования и печи.
  • Относительно высокая стоимость по сравнению с обычной покраской.
  • Ограниченность палитры некоторых эффектов (например, перламутров и градиентов).

Формула расчёта толщины покрытия

При нанесении порошковой краски важным параметром является толщина слоя. Она рассчитывается по формуле:

δ = m / (ρ × S)

где:

  • δ – толщина покрытия (м);
  • m – масса нанесенной краски (кг);
  • ρ – плотность краски (кг/м³);
  • S – площадь окрашиваемой поверхности (м²).

Порошковая покраска дисков – это надежный способ не только улучшить внешний вид автомобиля, но и обеспечить долговечную защиту колес от внешних воздействий. Несмотря на более высокую стоимость, метод оправдывает себя благодаря прочности и долговечности покрытия. Выбирая порошковую окраску, автовладелец получает идеальное сочетание эстетики и функциональности.

