Покраска дисков порошковой краской: особенности и преимущества метода

Порошковая покраска автомобильных дисков – это современная технология нанесения покрытия, обеспечивающая долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Метод широко применяется на специализированных СТО и в тюнинговых ателье, позволяя восстановить внешний вид колес и защитить их от коррозии.
Что такое порошковая краска?
Покраска дисков порошковой краской представляет собой полимерный состав в виде мелкодисперсного порошка, который равномерно наносится на поверхность при помощи электростатического распыления. После этого изделие запекается в печи при температуре 160–200 °C, в результате чего частицы краски плавятся и образуют прочную полимерную пленку.
Преимущества порошковой покраски дисков от Steelworks24.ru
- Долговечность – срок службы покрытия может превышать 10 лет.
- Стойкость к коррозии – защита от влаги, реагентов и дорожной соли.
- Ударопрочность – покрытие устойчиво к сколам и механическим повреждениям.
- Равномерность – краска ложится без подтеков и разводов.
- Экологичность – в составе отсутствуют растворители и токсичные вещества.
Этапы порошковой покраски дисков
- Подготовка поверхности
- пескоструйная обработка или химическое удаление старого покрытия;
- обезжиривание;
- сушка и проверка на наличие дефектов.
- Нанесение порошковой краски – диск помещается в специальную камеру, где на него подается краска с помощью электростатического заряда.
- Полимеризация – окрашенный диск помещают в печь, где под воздействием высокой температуры частицы краски расплавляются и образуют монолитный слой.
- Охлаждение и контроль качества – изделие остывает при комнатной температуре, после чего проверяется равномерность покрытия.
Сравнение порошковой покраски и традиционного метода
|Параметр
|Порошковая покраска
|Обычная покраска
|Стойкость к сколам
|Высокая
|Средняя
|Срок службы покрытия
|7–10 лет
|2–4 года
|Экологичность
|Без растворителей
|Содержит растворители
|Стоимость
|Выше
|Ниже
Недостатки порошковой окраски
- Необходимость специализированного оборудования и печи.
- Относительно высокая стоимость по сравнению с обычной покраской.
- Ограниченность палитры некоторых эффектов (например, перламутров и градиентов).
Формула расчёта толщины покрытия
При нанесении порошковой краски важным параметром является толщина слоя. Она рассчитывается по формуле:
δ = m / (ρ × S)
где:
- δ – толщина покрытия (м);
- m – масса нанесенной краски (кг);
- ρ – плотность краски (кг/м³);
- S – площадь окрашиваемой поверхности (м²).
Порошковая покраска дисков – это надежный способ не только улучшить внешний вид автомобиля, но и обеспечить долговечную защиту колес от внешних воздействий. Несмотря на более высокую стоимость, метод оправдывает себя благодаря прочности и долговечности покрытия. Выбирая порошковую окраску, автовладелец получает идеальное сочетание эстетики и функциональности.