ЕС предложил отменить пошлины на американские товары ради снижения тарифов на автомобили

Европейская комиссия предложила отменить пошлины на импортируемые из США промышленные товары в обмен на сокращение американских тарифов на автомобили из Европы. Это является частью торгового соглашения, достигнутого между ЕС и США в прошлом месяце.

Предложения, опубликованные 28 августа, представляют первый шаг ЕС по реализации рамочного соглашения между президентом Дональдом Трампом и председателем Комиссии Урсулой фон дер Ляйен от 27 июля. Тогда ЕС согласился на широкую 15-процентную пошлину, чтобы избежать масштабной торговой войны.

Со своей стороны, США согласились снизить тарифы на автомобили, произведённые в ЕС, с 27,5 % до 15 % с первого дня месяца, когда была представлена законодательная инициатива ЕС, то есть с 1 августа.

Соглашение завершило торговый конфликт между двумя крупнейшими партнёрами в области торговли и инвестиций, хотя оно является асимметричным: Брюссель обязан снизить свои пошлины и увеличить закупки американской энергии, тогда как США сохраняют тарифы на 70 % экспорта из ЕС.

Европейские правительства в целом приняли сделку как менее болезненный вариант, учитывая, что в противном случае Трамп собирался ввести 30-процентные пошлины почти на все импортные товары из ЕС.

Отмена пошлин на промышленные товары затронет ограниченный объём, так как две трети из них уже освобождены от пошлин. Средняя ставка ЕС для американских товаров составляет 1,35 %, при этом для автомобилей она равна 10 %.

Предложения ЕС также включают уступки для сельскохозяйственной продукции: нулевые пошлины на картофель, сниженные ставки на томаты, квоты с нулевыми или минимальными тарифами на свинину, какао и пиццу. При этом говядина, птица, рис и этанол из сделки исключены.

По словам представителя Комиссии, предоставляемые обязательства значимы, но не создают больших затрат для ЕС, особенно учитывая, что другие страны G7 уже либерализовали торговлю с ЕС.

Законодательная инициатива ЕС потребует одобрения большинства из 27 государств-членов и Европейского парламента, что может занять несколько недель.

Хотя американские тарифы остаются, соглашение предусматривает уникальный для ЕС механизм: существующие пошлины США, например 2,5 % на автомобили и до 20 % на сыры, не суммируются с новой 15-процентной ставкой. Некоторые товары, включая самолёты, пробку и дженерики, освобождены от этой пошлины, тогда как сталь, алюминий и медь остаются под 50 % тарифом.

В соглашении почти не упоминаются цифровые услуги, однако Трамп на этой неделе угрожал введением дополнительных пошлин для стран с налогами или регулированием цифрового сектора.