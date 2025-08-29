Ford отзывает более 105 000 автомобилей Mustang в США из-за неисправности освещения

Компания Ford Motor Co. инициировала отзыв 105 441 автомобиля Mustang 2024–2025 годов выпуска в США. Причиной стали недостаточно герметично закрытые панели кузова, через которые может проникать вода. Это приводит к повреждению блока управления кузова, что, в свою очередь, нарушает работу наружного освещения, включая фары, задние габаритные огни и подсветку номерного знака. Такой дефект повышает риск аварий, поскольку снижает видимость автомобиля для других участников движения.

В рамках отзыва владельцам предложат бесплатную проверку и герметизацию швов кузова, а также замену повреждённых блоков управления, если это потребуется. Ожидается, что уведомления о начале ремонта будут разосланы в сентябре 2025 года, а сами работы начнутся в первом квартале 2026 года. Компания Ford также предоставит владельцам возможность пройти ремонт через авторизованные сервисные центры или с помощью обновлений программного обеспечения.