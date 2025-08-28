«Газпром нефть» существенно увеличила свои показатели в I полугодии 2025 года

В 2025 году «Газпром нефть» достигла значительных результатов в добыче и переработке нефти, несмотря на внешние экономические вызовы. В первом полугодии компания увеличила переработку нефти на 3,9% (почти до 22 млн тонн), а добычу углеводородов — на 4,9% (до 65 млн тонн н.э.). Такие показатели стали возможны благодаря своевременному расширению мощностей и реализации стратегически важных проектов, что обеспечивает компании устойчивость в условиях рыночной нестабильности.

Важным событием стал запуск компанией «Газпромнефть – смазочные материалы» производства белых масел, созданных полностью из отечественного сырья. Их химическая и биологическая нейтральность делает их незаменимыми для применения в пищевой, косметической, медицинской и фармацевтической сферах.

Компания также повысила эффективность фасовки масел, установив на своей флагманской площадке в Омске дополнительный наливной модуль. Это позволяет одновременно использовать обе линии, что существенно ускоряет подготовку партий продукции к отгрузке.

«Газпромнефть – смазочные материалы» выпускает более 1000 наименований масел, смазок и технических жидкостей на собственных заводах для для всех секторов рынка.