IAA Mobility 2025 в Мюнхене: ведущие автопроизводители представят новинки

Автосалон IAA Mobility 2025, который пройдет с 9 по 14 сентября в Мюнхене, обещает стать важным событием в автомобильной индустрии. На выставке свои новинки представят ведущие мировые автопроизводители, включая BMW, Mercedes-Benz, Renault и Volkswagen. Кроме того, ожидается значительное присутствие китайских брендов, таких как BYD, XPeng и Smart, которые ранее не участвовали в автосалоне в Париже из-за новых тарифов ЕС на электромобили.

BMW планирует представить новое поколение iX3, который станет первым серийным автомобилем на платформе Neue Klasse. Этот кроссовер будет оснащен новыми технологиями, более эффективными батареями и моторами, а также обновленным дизайном. Производство iX3 начнется в конце 2025 года на заводе в Дебрецене, Венгрия.

Mercedes-Benz, в свою очередь, готовит к дебюту новые модели, которые отражают стратегию бренда по переходу на электромобили и внедрению инновационных технологий. Ожидается, что компания представит концепты и серийные автомобили, соответствующие современным требованиям устойчивой мобильности.

Renault сосредоточится на представлении новых электромобилей, соответствующих европейским стандартам и потребностям рынка. Компания продолжит развивать свою стратегию электрификации и устойчивого развития.

Volkswagen представит четыре новые модели в рамках концепции Open Space, подчеркивая доступность и открытость бренда. Посетители смогут ознакомиться с новыми автомобилями и концептами, а также обсудить будущее мобильности с представителями компании.

Участие китайских брендов, таких как BYD, XPeng и Smart, на IAA Mobility 2025 подчеркивает растущее влияние китайской автомобильной промышленности на мировой рынок. Эти компании представят свои новые электромобили и концепты, ориентированные на европейских потребителей. XPeng, например, планирует продемонстрировать свои достижения в области искусственного интеллекта и мобильности.

IAA Mobility 2025 в Мюнхене станет важной вехой в развитии автомобильной индустрии, где ведущие мировые бренды продемонстрируют свои достижения в области электрификации, устойчивой мобильности и инновационных технологий. Выставка предоставит уникальную возможность для профессионалов отрасли и потребителей ознакомиться с будущими тенденциями и решениями в автомобильной промышленности.