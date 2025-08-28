Производитель пылесосов Dreame анонсировал электрический гиперкар к 2027 году

Китайская компания Dreame Technology объявила о планах выйти на рынок ультра-роскошных электрических автомобилей с гиперкаром, который будет конкурировать с Bugatti Veyron. Презентация первого электрокара запланирована на 2027 год.

Компания, известная высокопроизводительными пылесосами и роботами, использует технологии цифровых моторов с высокой скоростью вращения. В этом году её мотор с 200 000 оборотами в минуту получил мировую сертификацию от Sullivan. Именно эта технология, ранее применённая в флагманском пылесосе Z50 Station, ляжет в основу гиперкара.

Dreame подчёркивает, что рынок роскошных электромобилей нуждается в интеллектуальном бренде. В отличие от традиционных производителей вроде Bugatti и Bentley, которые медленно переходят на электрификацию, компания планирует переопределить понятие ультра-роскоши в автомобильной индустрии.

По данным китайских СМИ Iyiou, для проекта уже сформирована команда из почти 1 000 специалистов, объединяющая опыт в смарт-технике и классическом автомобильном производстве. Dreame намерена расширять команду и инвестировать в долгосрочные разработки.

Гиперкар будет оснащён системой искусственного интеллекта, которая изучает привычки, предпочтения и эмоциональные состояния водителя. Голосовое управление сможет воспроизводить эмоциональные нюансы, приближённые к человеческой речи, а автомобиль интегрируется с умными домами и мобильными устройствами пользователей.

Ранее Dreame входила в экосистему Xiaomi, создавая для неё пылесосы и робототехнику. Хотя компания уже не сотрудничает с Xiaomi, возможно, успехи этой фирмы в автомобильной индустрии вдохновили Dreame на собственный проект.

Несмотря на то что производители бытовой техники уже пытались создавать автомобили — например, Dyson — Dreame рассчитывает, что её технологии цифровых моторов позволят создать гиперкар, способный соперничать с Bugatti.