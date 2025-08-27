Эксперт Черкашин: китайский премиум стремительно дешевеет на российском рынке

Премиальные автомобили китайских брендов теряют стоимость значительно быстрее, чем их японские и немецкие конкуренты. Об этом рассказал главный редактор портала «Южный автомобиль» Максим Черкашин, проанализировав динамику цен на модели Zeekr, Lixiang и Voyah.

По словам эксперта, рынок перенасыщен поставками новых машин из Китая, что в сочетании с большими скидками производителей фактически обесценивает подержанные автомобили. В итоге разница в цене между новыми и двухлетними экземплярами часто оказывается минимальной, а владельцы вынуждены идти на серьёзные уступки, чтобы найти покупателей.

Так, седан Zeekr 001, который два года назад предлагался в России по цене 6–8 млн рублей, сегодня можно приобрести за 3–4 млн. Кроссовер Lixiang L9 за тот же период подешевел примерно на 2 млн рублей и стоит сейчас 6–6,5 млн. Аналогичные изменения заметны у модели Voyah Free: новые авто 2024–2025 годов стоят 5–6,5 млн рублей, тогда как подержанные машины с пробегом продаются за 3,5–4,5 млн.

Причинами столь быстрого падения стоимости Черкашин называет слабую развитость сети сервисных центров и ограниченную доступность оригинальных запчастей. В результате, по его данным, китайские премиальные автомобили могут потерять до 50% цены уже за первый год эксплуатации и до 60% за три-пять лет. Для сравнения, японские машины теряют в среднем 15–20% ежегодно, немецкие — от 18,5% до 34,5%.