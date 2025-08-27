Главная » Новости

Глава Volkswagen Оливер Блюме планирует оставить пост CEO Porsche

Глава Volkswagen Group Оливер Блюме намерен покинуть должность генерального директора Porsche, чтобы сосредоточиться на руководстве VW, сообщает немецкий журнал WirtschaftsWoche со ссылкой на несколько высокопоставленных источников в компании.

С момента выхода Porsche на биржу в сентябре 2022 года совмещение Блюме двух руководящих позиций вызывало дискуссии среди акционеров.

По данным издания, в настоящее время ведётся поиск преемника, и обсуждения проходят между Блюме, председателем наблюдательного совета VW, представителями рабочей комиссии, а также семьями Porsche и Piech, которые через холдинговую компанию Porsche SE контролируют большинство голосов в компании.

Назначение нового CEO ожидается осенью 2025 года с вступлением в должность к началу 2026 года. Рассматриваются как внутренние, так и внешние кандидаты.

