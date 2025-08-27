Автопроизводители ЕС считают недостижимыми цели по нулевым выбросам к 2035 году

Глава ACEA и CLEPA заявили, что цели Европейского союза по сокращению выбросов CO2 от автомобилей, включая полное обнуление к 2035 году, стали практически недостижимыми.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен планирует 12 сентября обсудить с руководителями автопрома будущее отрасли, которая сталкивается с конкуренцией со стороны Китая в сегменте электромобилей и тарифными барьерами США.

В письме фон дер Ляйен главы ACEA и CLEPA подчеркнули приверженность достижению цели ЕС по углеродной нейтральности к 2050 году. Вместе с тем они отметили зависимость производителей ЕС от азиатских поставок батарей, неравномерную инфраструктуру зарядки, высокие производственные затраты и американские тарифы.

По их мнению, блок должен рассматривать не только цели для новых автомобилей — сокращение выбросов на 55% для легковых машин и на 50% для фургонов к 2030 году, с последующим полным обнулением к 2035 году. Доля электромобилей в новых продажах ЕС составляет около 15% для легковых авто и 9% для фургонов.

Руководители ассоциаций отметили, что жесткие цели для 2030 и 2035 годов в текущих условиях недостижимы и что законодательные меры и штрафы не приведут к полной трансформации рынка. По их мнению, помимо электромобилей, должны оставаться место для гибридов, расширителей запаса хода, эффективных ДВС, водорода и декарбонизированных топлив.

Также они предложили пересмотреть регулирование CO2 для грузовиков и автобусов. В марте Европейская комиссия предоставила производителям дополнительное время для достижения целей по снижению выбросов, а члены партии фон дер Ляйен призывают пересмотреть запрет на двигатели внутреннего сгорания с 2035 года.