США и ЕС могут признать взаимные стандарты безопасности и выбросов автомобилей

Согласно совместному заявлению, США и Европейский Союз намерены признать стандарты безопасности и выбросов автомобилей друг друга. Это предложение включено в рамочное торговое соглашение, опубликованное 21 августа 2025 года. Если оно будет реализовано, это может существенно упростить трансатлантическую торговлю автомобилями.

В рамках соглашения США обязуются снизить тарифы на автомобили и автозапчасти из ЕС с 27,5% до 15% после того, как ЕС примет законодательство, снижающее тарифы на американские товары. Взамен ЕС получит доступ к американским энергетическим и сельскохозяйственным рынкам, а также к технологиям искусственного интеллекта.

Однако критики предупреждают, что различия в стандартах безопасности могут повлиять на безопасность дорожного движения. В частности, в Европе особое внимание уделяется защите пешеходов и снижению выбросов CO₂, в то время как в США акцент сделан на защите пассажиров и выбросах NOx.

Реализация этого соглашения потребует дальнейших переговоров и согласования деталей. Тем не менее, оно может стать важным шагом в укреплении экономических связей между США и ЕС.