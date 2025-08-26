Land Rover представил ограниченную серию Defender Churchill Edition

Land Rover выпустил лимитированную серию Defender V8 Churchill Edition, посвящённую британскому премьер-министру времён Второй мировой войны и его Land Rover Series I, подаренному в 1954 году. Всего будет изготовлено 10 автомобилей в трёх типах кузова, окрашенных в Bronze Green с салоном из кожи Bridge of Weir.

Модель основана на классическом Defender, снятом с производства в 2016 году, и предлагается в вариантах 90 или 110. Кузов 90 доступен как Station Wagon или Soft Top. Все автомобили подвергнуты полной модернизации и доработке для повышения комфорта и динамики, сохраняя 5,0-литровый бензиновый V8 мощностью 399 л. с. с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Особенностью Churchill Edition является тщательно подобранный оттенок зелёной краски, элементы кузова с гальваническим покрытием и 16-дюймовые стальные колёса. Автомобили оснащены сетчатой решёткой, матовыми черными окантовками фар, индивидуальными шильдиками и декалями «UKE 80», повторяющими номерной знак машины Черчилля.

В салоне используется полуанилиновая кожа Bottle Green и Windsor Ebony на сиденьях, ручках и потолке. Приборная панель не получила современный дисплей Defender, а включает стандартную стереосистему с навигацией, DAB-радио и Bluetooth, а также уникальные часы, вдохновлённые шампанским Pol Roger Sir Winston Churchill.

Soft Top оснащён индивидуальным тканевым верхом с возможностью развертывания для открытого движения, с дополнительными точками крепления для сохранения формы на высокой скорости.

Динамика: V8 обеспечивает разгон 0–100 км/ч за 5,9 с в версии 90 и за 6,1 с в версии 110, максимальная скорость всех моделей составляет 106 mph. Автомобили получили двухступенчатую раздатку, усиленные дифференциалы, пружины Eibach, амортизаторы Bilstein, антироллы и тормоза Alcon.

Defender Churchill Edition уже доступен для заказа в версиях 90 и 110 через программу Works Bespoke с возможностью индивидуальной комплектации. Цена начинается от £232 500 (без НДС), а Soft Top — от £242 500.