Главная » Новости

Land Rover представил ограниченную серию Defender Churchill Edition

Опубликовано Обновлено

Land Rover представил ограниченную серию Defender Churchill Edition

Land Rover выпустил лимитированную серию Defender V8 Churchill Edition, посвящённую британскому премьер-министру времён Второй мировой войны и его Land Rover Series I, подаренному в 1954 году. Всего будет изготовлено 10 автомобилей в трёх типах кузова, окрашенных в Bronze Green с салоном из кожи Bridge of Weir.

Модель основана на классическом Defender, снятом с производства в 2016 году, и предлагается в вариантах 90 или 110. Кузов 90 доступен как Station Wagon или Soft Top. Все автомобили подвергнуты полной модернизации и доработке для повышения комфорта и динамики, сохраняя 5,0-литровый бензиновый V8 мощностью 399 л. с. с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Land Rover представил ограниченную серию Defender Churchill Edition

Особенностью Churchill Edition является тщательно подобранный оттенок зелёной краски, элементы кузова с гальваническим покрытием и 16-дюймовые стальные колёса. Автомобили оснащены сетчатой решёткой, матовыми черными окантовками фар, индивидуальными шильдиками и декалями «UKE 80», повторяющими номерной знак машины Черчилля.

Land Rover представил ограниченную серию Defender Churchill Edition

В салоне используется полуанилиновая кожа Bottle Green и Windsor Ebony на сиденьях, ручках и потолке. Приборная панель не получила современный дисплей Defender, а включает стандартную стереосистему с навигацией, DAB-радио и Bluetooth, а также уникальные часы, вдохновлённые шампанским Pol Roger Sir Winston Churchill.

Soft Top оснащён индивидуальным тканевым верхом с возможностью развертывания для открытого движения, с дополнительными точками крепления для сохранения формы на высокой скорости.

Динамика: V8 обеспечивает разгон 0–100 км/ч за 5,9 с в версии 90 и за 6,1 с в версии 110, максимальная скорость всех моделей составляет 106 mph. Автомобили получили двухступенчатую раздатку, усиленные дифференциалы, пружины Eibach, амортизаторы Bilstein, антироллы и тормоза Alcon.

Defender Churchill Edition уже доступен для заказа в версиях 90 и 110 через программу Works Bespoke с возможностью индивидуальной комплектации. Цена начинается от £232 500 (без НДС), а Soft Top — от £242 500.

Tvoe-avto.com
© 2025 ТВОЕ-АВТО

*Instagram и Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой по ведению соцсети в РФ признана экстремистской и запрещена