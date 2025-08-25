Генеральные директора Nvidia и Uber стали самыми высокооплачиваемыми в 2024 году

В 2024 году генеральные директора Nvidia и Uber Technologies оказались на вершине списка самых высокооплачиваемых руководителей среди американских компаний, связанных с автомобильной отраслью и смежными сферами. Об этом свидетельствуют данные ежегодного исследования Automotive News/Equilar CEO Compensation Survey.

Согласно данным Equilar, медианная компенсация генеральных директоров в 2024 году составила $25,6 млн, что на 9,5% больше по сравнению с предыдущим годом. Основной рост был обусловлен увеличением стоимости акций, составляющих около 73% от общей суммы вознаграждения.

При этом, по данным Financial Times, компенсация генерального директора Nvidia Дженсена Хуана в 2024 году составила $49,9 млн. Однако, поскольку компания подала свои документы после 30 апреля 2025 года, его данные не были учтены в исследовании Equilar.

В целом, в 2024 году компенсация генеральных директоров в США продолжила расти, что отражает тенденцию увеличения вознаграждений в технологическом секторе и смежных отраслях.