McLaren готовит электрический внедорожник в рамках нового направления

McLaren Automotive находится на пороге значительных изменений: компания получила нового владельца и руководство, а также планирует расширение линейки за счет электрических внедорожников.

В апреле инвестиционный фонд из Абу-Даби CYVN Holdings приобрел бизнес суперкаров McLaren и неконтролирующую долю в команде McLaren в Формуле-1. После этого фонд объединил McLaren с другими автомобильными активами: британским инженерным стартапом Forseven с 700 сотрудниками, технологическим подразделением Gordon Murray Automotive и лицензией на технологии китайского производителя электромобилей Nio.

Новая группа под названием McLaren Group Holdings взяла на себя задачи по трансформации McLaren Automotive под руководством Ника Коллинза, ранее возглавлявшего R&D Jaguar Land Rover. По его словам, компания продолжит традиции McLaren, но с расширением возможностей и повышением качества.

Запуск гибридного гиперкара McLaren W1 запланирован на 2026 год, после чего бренд планирует выход на рынок электрических внедорожников, возможно, уже в 2027 году.

Ранее McLaren исследовала сегмент внедорожников под руководством Михаэля Лейтера, который занимался разработкой первых SUV Porsche и гибридных систем Ferrari. Его концепция предусматривала спортивный четырёхдверный McLaren, способный конкурировать с Ferrari Purosangue и Aston Martin DBX, с использованием доработанной версии силовой установки W1. Архитектура автомобиля обсуждалась с мировыми производителями, чтобы создать купе-SUV стоимостью выше 200 тысяч фунтов, с ограниченным тиражом в четыре цифры, соответствующим нишевой стратегии McLaren.

Новая стратегия может быть более радикальной. Инженерная команда Forseven совместно с новым руководством McLaren разработала концепт роскошного внедорожника с горизонтальными линиями и пропорциями, близкими к Range Rover. План запуска собственного бренда Forseven был отменен, и теперь проект рассматривается как модель McLaren.

Электрическая силовая установка, предложенная для нового SUV, отличается от концепции Лейтера. Переход к электродвигателям остаётся сложной задачей для производителей суперкаров: Lamborghini перенесла выпуск электрокупе-SUV на 2029 год, а Ferrari отложила вторую модель EV. Ранее руководство McLaren также сомневалось в спросе на электрический SUV среди своих клиентов.

Коллинз планирует сохранить гибкость: автомобили смогут использовать бензиновые, гибридные или полностью электрические системы. Он отметил, что компания не станет полностью электрической, учитывая разный уровень готовности рынков к таким технологиям. Технологии батарей и электродвигателей Nio могут быть использованы, но официально это пока не подтверждено.

Приобретение McLaren CYVN обеспечило компании стабильное финансовое положение, позволило закрыть долги и провести рекапитализацию. При этом запланировано сокращение около 500 рабочих мест для ускорения выхода на прибыльность. В совет директоров вошли опытные специалисты, включая бывшего CEO Ferrari и Rolls-Royce.

Основные решения касаются новой линейки внедорожников: их форма, силовые установки, использование карбона и ценовая стратегия. Рассматривается возможность выпуска небольших партий с применением iStream-процесса Gordon Murray, однако более массовое производство может потребовать стороннего производителя, возможно, на Ближнем Востоке.

Помимо SUV, компания обсуждает обновление суперкара Artura Spider после проблем с запуском V6 гибридной модели, а также изменение маркетинговой стратегии, ориентированной на эмоциональное взаимодействие с публикой и популяризацию бренда через автоспорт.

Ник Коллинз подчеркнул, что цель новых преобразований — создание устойчиво прибыльной компании, способной постоянно реинвестировать в себя и оставаться на мировой арене.