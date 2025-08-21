Автопроизводители внедряют цифровые ключи для доступа к автомобилям через смартфоны

С развитием цифровых технологий автопроизводители, такие как BMW и Volkswagen, активно внедряют системы цифровых ключей, позволяющие управлять доступом к автомобилям с помощью смартфонов. Эти системы обеспечивают удобство и безопасность, позволяя владельцам автомобилей открывать и запускать свои машины без использования традиционных физических ключей.

BMW Digital Key

BMW предлагает систему Digital Key, которая позволяет использовать смартфоны, такие как iPhone, Google Pixel или Samsung Galaxy, в качестве ключа для автомобиля. С помощью этой технологии владельцы могут разблокировать и запускать свои автомобили, приближая смартфон к дверной ручке. Для обеспечения безопасности ключ хранится в защищённой части устройства, а доступ осуществляется через NFC или UWB-технологии. Кроме того, владельцы могут делиться цифровым ключом с другими пользователями, предоставляя ограниченный или полный доступ к автомобилю.

Volkswagen и другие производители

Volkswagen также разрабатывает и внедряет системы цифровых ключей, позволяя владельцам автомобилей управлять доступом с помощью смартфонов. Эти системы обеспечивают удобство и безопасность, позволяя пользователям открывать и запускать свои автомобили без использования традиционных физических ключей.

Преимущества цифровых ключей

Использование цифровых ключей предоставляет владельцам автомобилей ряд преимуществ, включая:

Удобство: Возможность управления доступом через смартфон, без необходимости носить физический ключ.

Возможность управления доступом через смартфон, без необходимости носить физический ключ. Безопасность: Использование современных технологий, таких как NFC и UWB, для обеспечения защищённого доступа.

Использование современных технологий, таких как NFC и UWB, для обеспечения защищённого доступа. Гибкость: Возможность делиться ключом с другими пользователями, предоставляя различные уровни доступа.

Системы цифровых ключей становятся всё более популярными среди автопроизводителей, предлагая владельцам автомобилей новые возможности для управления доступом и повышая уровень безопасности.