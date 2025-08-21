Opel представит концепт электрического хэтчбека Corsa GSE Vision Gran Turismo на выставке IAA Mobility 2025 в Мюнхене. Этот автомобиль, разработанный в сотрудничестве с Polyphony Digital для игры Gran Turismo 7, сочетает в себе футуристичный дизайн и впечатляющие технические характеристики.

Corsa GSE Vision оснащён двумя электрическими моторами, расположенными на передней и задней осях, общей мощностью 800 л.с. (588 кВт) и крутящим моментом 800 Н·м. Разгон до 100 км/ч занимает всего 2 секунды, а максимальная скорость достигает 320 км/ч. Автомобиль оснащён батареей ёмкостью 82 кВт·ч и весит 1170 кг, что достигается за счёт использования лёгких материалов.

Дизайн концепта выполнен в рамках философии Opel «Bold and Pure». Автомобиль имеет агрессивную аэродинамическую форму с активными элементами, такими как передний спойлер и задний диффузор. Интерьер отличается минималистичным подходом: вместо традиционных экранов информация выводится на проекционный дисплей, а сиденье водителя подвешено и оснащено шеститочечными ремнями безопасности.

Хотя Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo является концептуальной моделью, она служит предвестником будущих спортивных электрических автомобилей бренда. Концепт будет доступен для игры в Gran Turismo 7 с осени 2025 года, а его физическая версия будет представлена на выставке IAA Mobility 2025 в Мюнхене с 8 по 14 сентября.