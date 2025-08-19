Tesla, Xiaomi и иные цифровые новаторы опережают традиционных автопроизводителей по софт-экспертизе

Согласно исследованию Gartner — Digital Automaker Index — к 2025 году лидерами по мастерству в программном обеспечении стали цифровые бренды вроде Tesla, китайских Nio, Xpeng и BYD, а также стартапы Rivian и Lucid. Среди старых автогигантов в десятке лидеров оказались лишь Ford, GM и BMW, в то время как Renault, Jaguar Land Rover и Toyota существенно отстают.

Доклад Gartner выявил, что компании как Tesla, Nio, Xpeng и другие располагают сильной программной базой, ставя софт в центр стратегии.

Legacy-бренды вроде Renault, JLR, Toyota и Volkswagen отстают из-за инерционного подхода, структурных и культурных ограничений.

Ford, GM, BMW — единственные традиционные автопроизводители, вошедшие в топ-10, благодаря активным шагам в цифровизации.

Ключевой фактор успеха — «software-first» культура: когда руководители технологических групп напрямую подчинены CEO и софт рассматривается как источник дохода.

Сервисный потенциал: ПО — от обновлений до подписок — создаёт новую доходную модель, что особенно актуально при переходе на электромобили.

Основной причиной такого разрыва Gartner считает недостаточную программно-ориентированную культуру в традиционных компаниях и слабую эффективность использования ресурсов — от управления и лидерства до технологий и талантов. В то же время производители, изначально ориентированные на цифровые технологии, не только быстрее внедряют обновления по воздуху (OTA), но и уже получают от них доходы.