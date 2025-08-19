Новый BMW X5 выйдет в 2026 году с ДВС, гибридом, EV и возможным водородом

BMW готовит новое поколение кроссовера X5, который будет конкурировать с Audi Q7, Porsche Cayenne и Range Rover Sport. Выход модели запланирован на 2026 год, а первые поставки клиентам ожидаются в начале 2027-го.

Несмотря на переход марки к архитектуре Neue Klasse, X5 сохранит многотопливную платформу CLAR. Для модели предусмотрены бензиновые, дизельные, гибридные и полностью электрические версии, а также рассматривается возможность водородной модификации после 2028 года.

В линейке ожидаются шестицилиндровые бензиновые двигатели с мягким гибридом, дизельные 30d и 40d, а также версии X5 M60i и X5 M с V8-гибридом. Плагин-гибрид X5 xDrive50e будет оснащён силовой установкой от 550e (449 л.с.), разгон до 100 км/ч составит около 4,5 секунд. Электрические модификации iX5, вероятно, получат варианты eDrive40 (335 л.с.) и iX5 M60 (около 600 л.с.). Запас хода составит более 300 миль у базовой версии и порядка 250 миль у старшей.

X5 станет крупнее предшественника: ожидается увеличение колёсной базы до 3 метров и длины более 5 метров. Это обеспечит больше внутреннего пространства, при сохранении управляемости благодаря адаптивной подвеске и новым системам демпфирования.

Внешне модель будет иметь дизайн с элементами Neue Klasse: вертикальные решётки радиатора, узкие фары с дневными огнями в два луча, скрытые ручки дверей и покатую крышу для улучшения аэродинамики. Сзади планируется световая полоса с эмблемой BMW в центре и низкий порог для удобного доступа к багажнику.

В салоне ожидается мультимедийная система Panoramic iDrive: широкий экран вдоль панели под лобовым стеклом и дополнительный сенсорный дисплей ниже. Система поддержит Android Auto и Apple CarPlay (без Ultra-версии). Роторный контроллер iDrive уберут, так как большинство функций теперь реализовано через сенсорное управление.

По безопасности X5 получит комплекс электронных ассистентов, полуавтономное управление и современные средства предотвращения аварий. До появления нового X7 эта модель станет наиболее технологичным SUV марки.