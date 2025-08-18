Lamborghini представила Fenomeno — самый мощный суперкар бренда

Компания Lamborghini представила новый низкосерийный гиперкар Fenomeno. Модель будет выпущена всего в 29 экземплярах и войдёт в серию «few-of», в которую ранее входили Reventon, Centenario и Sian. Цена пока не объявлена, но ожидается, что она превысит миллион долларов.

Премьера Fenomeno прошла на Monterey Car Week в Калифорнии, США. Автомобиль построен на основе гибридного V12 силового агрегата от модели Revuelto и позиционируется как демонстрация современного дизайна Lamborghini.

Мощность нового Fenomeno составляет 1064 л.с., что на 64 л.с. больше, чем у Revuelto. Автомобиль оснащён 6,5-литровым атмосферным V12 и тремя электрическими моторами. Один из них — новый осевой мотор британского производителя YASA, установленный над восьмиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, а два других приводят передние колёса, обеспечивая полный привод, функцию реверса и векторизацию крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает 2,4 секунды, до 200 км/ч — 6,7 секунды, а максимальная скорость превышает 217 миль/ч.

Дизайн Fenomeno отличается от Revuelto: автомобиль получил на 67 мм удлинённую заднюю часть с интегрированным спойлером-уткой и более плавный корпус с воздухозаборниками. Боковые элементы выполнены в два слоя с открытым карбоном в нижней части, а вертикальное расположение задних фонарей отличается от привычного горизонтального. Некоторые элементы отсылают к прошлым моделям, например расширения арок, напоминающие Countach Quattrovalvole.

Салон Fenomeno во многом повторяет интерьер Revuelto, включая цифровую панель и расположение элементов, но дополнен уникальными деталями, такими как карбоновые кресла и дверные панели. Клиенты смогут выбрать отделку по собственному вкусу, включая варианты в стиле люкс, ретро или гоночного спорта.