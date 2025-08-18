Geely представила компактный электромобиль Livan Smurf за 5 000 USD

Компания Geely Livan Auto показала первые изображения своего нового микроэлектромобиля Livan Smurf. Модель позиционируется как компактный городской электрокар с одним мотором и батареей Lithium Iron Phosphate (LFP), нацеленная на сегмент Wuling Hongguang Mini EV, Chery QQ Icecream и Bestune Pony.

Дизайн Livan Smurf выполнен в «коробчатом» стиле с узкой закрытой решёткой и фарами «Forest Spirit Eye». Передний бампер серебристого цвета и крупные фары создают эффект «улыбки». Порт для зарядки расположен по центру передней части автомобиля.

Сбоку Smurf сохраняет ровный профиль. Покупателям будут доступны однотонные и двухцветные варианты окраски. Автомобиль оснащён 14-дюймовыми легкосплавными дисками «Vibrant Pinwheel».

Салон выполнен в простой, округлой стилистике с тремя цветовыми схемами: Sakura Pink, Castle Grey и Forest Green. Внутри предусмотрены двухспицевое рулевое колесо, поворотный селектор передач, плавающий центральный дисплей и внешние крючки для удобства.

Габариты Livan Smurf составляют 3100 мм в длину, 1558 мм в ширину и 1610 мм в высоту, колесная база — 2015 мм. Снаряжённая масса — 815 кг, полная масса — 1125 кг. Конструкция — монокок, передний и задний свесы — 553 мм и 532 мм, угол въезда 25°, угол съезда 35°. Передняя и задняя колея — 1315 мм и 1311 мм. Шины размером 155/65R14, предусмотрена система ABS.

Livan Smurf оснащён одним электродвигателем мощностью 30 кВт (40 л. с.), что позволяет развивать скорость до 100 км/ч. Модель является ребрендингом Geely Panda Mini EV, продажи которого с января по июль достигли 101 514 единиц. Ожидаемая ёмкость батареи — около 17 кВт·ч, запас хода по циклу CLTC — около 200 км, цена — менее 36 000 юаней (≈5 000 USD).