Растущее сопротивление запрету ЕС на бензиновые авто с 2035 года

Предстоящий запрет Европейского Союза на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, запланированный на 2035 год, вызывает всё большее беспокойство среди крупных автопроизводителей. Генеральный директор Mercedes-Benz и президент Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA) Ола Келлениус заявил, что такая мера может привести к «коллапсу» автомобильной отрасли Европы. Он призвал к «проверке реальности», отметив, что без учета экономических реалий и технологической нейтральности переход к электромобилям может обернуться серьёзными последствиями.

Келлениус подчеркнул, что резкое ограничение выбросов CO₂ может спровоцировать «паническую» покупку бензиновых и дизельных автомобилей перед запретом, что не принесёт пользы климату. Он предложил вместо этого внедрять налоговые льготы и снижать стоимость зарядки электромобилей, чтобы стимулировать переход на экологичные технологии без ущерба для экономики.

Подобные опасения разделяют и другие автопроизводители. Глава Stellantis предупредил, что жёсткие экологические требования могут привести к закрытию заводов и штрафам до 2,5 миллиардов евро, если цели по выбросам не будут достигнуты. В ответ на это ACEA призвала Брюссель пересмотреть сроки и условия запрета, учитывая текущие экономические и технологические реалии.

Запрет на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в 2035 году был утверждён Европейским парламентом в феврале 2023 года в рамках пакета «Fit for 55». Однако, учитывая растущее давление со стороны промышленности, ожидается, что Европейская комиссия пересмотрит этот вопрос во второй половине 2025 года.

Таким образом, вопрос о запрете на бензиновые и дизельные автомобили остаётся открытым, и его решение будет зависеть от баланса между экологическими целями и экономическими интересами.