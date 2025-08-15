Новый среднеразмерный Range Rover получит электропривод и обновленный дизайн

В начале 2026 года компания JLR представит новый среднеразмерный электрический Range Rover, завершив четырехлетний перерыв в выпуске моделей. Этот электромобиль будет отличаться новым языком дизайна и технологической платформой EMA (Electric Modular Architecture). Он создаётся как полностью электрический внедорожник и будет производиться на модернизированной линии завода Halewood на Мерсисайде.

Новая модель сохранит размеры, схожие с текущим Range Rover Velar, однако не будет носить это имя, подчеркивая своё отличие. Производство Velar продолжится на заводе Solihull. Halewood получил инвестиции в размере £250 млн для подготовки к EMA, включая новый корпус для сборки и модернизацию линий покраски, что позволит использовать контрастные цвета крыши.

Дизайн нового Range Rover Electric отличается низкой линией крыши и тонкой стеклянной частью кузова, создавая эффект купе-SUV. В основе автомобиля лежит архитектура EMA, которая изначально разрабатывалась как гибридная, но теперь рассчитана только на полностью электрические модели. Платформа рассчитана на несколько моделей разных размеров, а батареи, электромоторы и система управления температурой будут адаптированы с платформы флагманского Range Rover Electric.

Аккумуляторы для новой модели будут иметь ёмкость около 100 кВт·ч и 80 кВт·ч для разных версий, обеспечивая запас хода более 300–400 миль. Система терморегулирования повышает эффективность на 40% по сравнению с первым электромобилем Jaguar I-Pace, а 800-вольтовая система позволит быстро заряжать батарею до 80% примерно за 20 минут.

Электромоторы разрабатывались внутри компании для сочетания высокой эффективности на дороге и возможностей внедорожного движения. Каждый мост оснащён отдельным мотором мощностью до 542 л.с. и крутящим моментом 850 Нм. Вопрос о том, будет ли EMA-Range Rover исключительно полноприводным или появится версия с одним мотором для увеличенного запаса хода, остаётся открытым.

Несмотря на электрический привод, внедорожные возможности сохраняются: система Terrain Response оптимизирует работу всех узлов для движения по песку, снегу, гравию и воде до 900 мм. Электронная архитектура с множеством датчиков и мощными вычислительными системами поддерживает ассистированные функции уровня 2+, включая автоматику на шоссе и автономную парковку, а также обновления по воздуху (OTA).

Интерьер EMA оптимизирован для комфорта и пространства, несмотря на наклонную крышу, с характерной для Land Rover высокой посадкой. Производство нового электровнедорожника планируется к весне 2026 года, а ориентировочная стоимость составит около £65,000, что выше текущего Velar с ДВС и гибридными вариантами.