Pony AI готовится к расширению роботакси на европейские рынки

Компания Pony AI рассчитывает выполнить план по выпуску робота-такси на 2025 год и одновременно изучает возможности выхода на европейские рынки, несмотря на то, что коммерческое развитие отрасли идет с разной скоростью в разных регионах.

С начала массового производства два месяца назад было выпущено более 200 автомобилей Gen-7 Robotaxi. Это позволяет компании рассчитывать на достижение цели в 1 000 машин к концу года, что, по словам генерального директора Джеймса Пенга, позволит выйти на безубыточность на одну единицу техники. Компания была основана в 2016 году, а свои первые роботакси начала эксплуатировать в Гуанчжоу в 2018 году.

Pony AI также проводит тесты в Европе: в Люксембурге испытания проходят совместно с оператором Emile Weber. Кроме того, технология компании проверяется в Южной Корее, где получены национальные разрешения на эксплуатацию роботакси. Установлены партнерские отношения с Дубайским управлением дорог и транспорта, а также с Uber Technologies для внедрения автономных автомобилей на Ближнем Востоке.

По словам Пенга, зарубежные рынки могут значительно развиться через год-два после завершения регулирования и адаптации пользователей.

В начале августа конкурент Pony AI — сервис Apollo Go компании Baidu — заключил соглашение с американской платформой Lyft о запуске роботакси в Европе с 2026 года, начиная с Германии и Великобритании, после получения необходимых разрешений.

В Китае отношение регуляторов к автономным автомобилям становится более благоприятным. В июле Шанхай выдал лицензии компаниям Pony AI и Apollo Go для коммерческой работы в финансовом районе Пудун, присоединившись к Пекину, Шэньчжэню и Гуанчжоу, где уже разрешены платные роботакси.

Выручка от услуг роботакси Pony AI во втором квартале выросла на 158 % и составила 1,5 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом руководство компании отмечает, что масштабирование флота до сотен автономных машин требует высокого уровня безопасности и строгого контроля операций, а формирование устойчивой модели платных услуг может занять время.