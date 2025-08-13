Nissan представил новый Leaf: электрокроссовер с запасом хода до 604 км

Компания Nissan официально представила третье поколение своего электромобиля Leaf, который теперь стал компактным кроссовером. Новая модель получила обновлённый дизайн с улучшенной аэродинамикой и увеличенным запасом хода.

Основные характеристики:

Запас хода: до 604 км по циклу WLTP в топовой комплектации с батареей ёмкостью 75 кВт·ч. Базовая версия с батареей на 52 кВт·ч обеспечивает до 436 км пробега на одной зарядке.

Зарядка: Поддерживает быструю зарядку мощностью до 150 кВт, позволяющую зарядить батарею с 10% до 80% за 30–35 минут.

Двигатель: Базовая версия оснащена электромотором мощностью 176 л.с., топовая — 218 л.с.

Размеры: Длина — 4350 мм, ширина — 1810 мм, высота — 1550 мм. Колёсная база составляет 2690 мм.

Салон: В зависимости от комплектации, устанавливаются 12,3-дюймовые или 14,3-дюймовые дисплеи с предустановленным программным обеспечением от Google. Поддерживаются беспроводные Apple CarPlay и Android Auto.

Дополнительные особенности:

Функция Vehicle-to-Load (V2L): Позволяет питать внешние устройства мощностью до 3,6 кВт.

Поддержка Vehicle-to-Grid (V2G): В перспективе позволит возвращать энергию обратно в электросеть.

Новый Nissan Leaf будет производиться на заводе компании в Сандерленде, Великобритания. Продажи начнутся в США осенью 2025 года, в Европе — в 2026 году.

Для более подробного ознакомления с новым Nissan Leaf, вы можете посмотреть следующее видео: