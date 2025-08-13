Организация выставки — это не только аренда площади и создание стенда, но и чёткая работа по логистике, сборке, установке, подключению и последующему разбору всех конструкций. От того, насколько грамотно выполнен монтаж и демонтаж выставок, зависит успешность мероприятия, безопасность участников и соблюдение регламентов. Ошибки на этом этапе могут стоить дорого — в прямом и переносном смысле. В этом материале расскажем, где и как заказать услуги монтажа и демонтажа выставочных конструкций, на что обратить внимание и какие критерии важны при выборе подрядчика.
- Что входит в услуги монтажа и демонтажа выставок
- Критерии выбора подрядчика
- Когда и где лучше заказывать услугу
- Порядок взаимодействия с исполнителем
- Часто задаваемые вопросы
- Сколько стоит монтаж и демонтаж стенда?
- Сколько времени занимает монтаж?
- Можно ли заказать монтаж ночью или в выходной?
- Что нужно предоставить исполнителю?
- Кто убирает мусор после демонтажа?
Что входит в услуги монтажа и демонтажа выставок
Полный цикл выставочных работ включает гораздо больше, чем просто сборку стендов. Комплексные услуги включают:
- Доставку выставочного оборудования и элементов конструкции;
- Сборку стендов, подиумов, витрин, перегородок;
- Монтаж освещения, электрики, аудиовизуального оборудования;
- Обтяжку баннерами, нанесение брендированной графики;
- Демонтаж после окончания выставки с последующим вывозом конструкций.
Важно, чтобы эти работы выполняли специалисты, имеющие опыт работы на крупных площадках (ЦВК «Экспоцентр», Крокус Экспо и др.) и знание требований технических служб выставочных центров.
Критерии выбора подрядчика
На что стоит обратить внимание при заказе услуг:
- Опыт работы с выставками. Компания должна понимать специфику, сроки и технические регламенты мероприятий;
- Наличие собственного инструмента и транспорта. Это ускоряет процесс и снижает стоимость;
- Документы и допуски. Подрядчик должен иметь ИП или юрлицо, а также доступ на выставочные площадки;
- Отзывы и кейсы. Изучите выполненные проекты, фотоотчёты, обратную связь от клиентов;
- Согласование сроков и условий. Важна точность и пунктуальность — выставка не ждёт.
Когда и где лучше заказывать услугу
Лучше всего искать подрядчика за 2–3 недели до мероприятия. Чем ближе дата — тем меньше шансов найти свободную бригаду с подходящим опытом. Особенно это актуально в высокий сезон (весна и осень).
Где искать:
- На сайтах компаний, специализирующихся на выставочном сервисе;
- Через подрядчиков, работающих в ЦВК, ВДНХ, Крокус Экспо — они уже допущены и знают «кухню»;
- По рекомендациям участников выставок — спросите коллег и партнёров;
- На специализированных B2B-площадках и форумах.
Порядок взаимодействия с исполнителем
1. Оставьте заявку с описанием стенда и задач. Укажите дату, адрес, площадь, высоту, особенности оборудования, допуски, необходимость техники.
2. Получите расчёт стоимости и согласуйте график. Уточните время въезда на площадку, наличие пропусков и график подключения.
3. Подпишите договор или ТЗ. Все условия фиксируются письменно: объёмы, цена, ответственность, срок выполнения.
4. Монтаж в назначенное время. Бригада приезжает со всем необходимым и выполняет сборку под ключ.
5. Демонтаж и вывоз по окончании выставки. Работы проводятся в строго отведённое время, без задержек.
Часто задаваемые вопросы
Сколько стоит монтаж и демонтаж стенда?
Цена зависит от размеров, сложности, срочности и логистики. Примерный диапазон: от 7000 рублей за сборку простого стенда до 50 000+ за индивидуальный проект.
Сколько времени занимает монтаж?
Средний монтаж занимает от 3 до 8 часов. Демонтаж — от 1 до 4 часов. Важно строго соблюдать временные окна, особенно в крупных выставочных центрах.
Можно ли заказать монтаж ночью или в выходной?
Да, при согласовании с площадкой. Некоторые выставки разрешают ночные смены — это прописывается в техусловиях. Подрядчики работают по графику клиента.
Что нужно предоставить исполнителю?
Чертежи стенда, техзадание, список оборудования, график допуска, контакт ответственного, информацию о площадке. Чем больше информации — тем точнее расчёт.
Кто убирает мусор после демонтажа?
Обычно подрядчик убирает всё, что осталось от его работ. Но это стоит уточнить заранее — у некоторых выставок жёсткие требования к вывозу отходов.