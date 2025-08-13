Организация выставки — это не только аренда площади и создание стенда, но и чёткая работа по логистике, сборке, установке, подключению и последующему разбору всех конструкций. От того, насколько грамотно выполнен монтаж и демонтаж выставок, зависит успешность мероприятия, безопасность участников и соблюдение регламентов. Ошибки на этом этапе могут стоить дорого — в прямом и переносном смысле. В этом материале расскажем, где и как заказать услуги монтажа и демонтажа выставочных конструкций, на что обратить внимание и какие критерии важны при выборе подрядчика.

Что входит в услуги монтажа и демонтажа выставок

Полный цикл выставочных работ включает гораздо больше, чем просто сборку стендов. Комплексные услуги включают:

Доставку выставочного оборудования и элементов конструкции;

Сборку стендов, подиумов, витрин, перегородок;

Монтаж освещения, электрики, аудиовизуального оборудования;

Обтяжку баннерами, нанесение брендированной графики;

Демонтаж после окончания выставки с последующим вывозом конструкций.

Важно, чтобы эти работы выполняли специалисты, имеющие опыт работы на крупных площадках (ЦВК «Экспоцентр», Крокус Экспо и др.) и знание требований технических служб выставочных центров.

Критерии выбора подрядчика

На что стоит обратить внимание при заказе услуг:

Опыт работы с выставками. Компания должна понимать специфику, сроки и технические регламенты мероприятий;

Наличие собственного инструмента и транспорта. Это ускоряет процесс и снижает стоимость;

Документы и допуски. Подрядчик должен иметь ИП или юрлицо, а также доступ на выставочные площадки;

Отзывы и кейсы. Изучите выполненные проекты, фотоотчёты, обратную связь от клиентов;

Согласование сроков и условий. Важна точность и пунктуальность — выставка не ждёт.

Когда и где лучше заказывать услугу

Лучше всего искать подрядчика за 2–3 недели до мероприятия. Чем ближе дата — тем меньше шансов найти свободную бригаду с подходящим опытом. Особенно это актуально в высокий сезон (весна и осень).

Где искать:

На сайтах компаний, специализирующихся на выставочном сервисе;

Через подрядчиков, работающих в ЦВК, ВДНХ, Крокус Экспо — они уже допущены и знают «кухню»;

По рекомендациям участников выставок — спросите коллег и партнёров;

На специализированных B2B-площадках и форумах.

Порядок взаимодействия с исполнителем

1. Оставьте заявку с описанием стенда и задач. Укажите дату, адрес, площадь, высоту, особенности оборудования, допуски, необходимость техники. 2. Получите расчёт стоимости и согласуйте график. Уточните время въезда на площадку, наличие пропусков и график подключения. 3. Подпишите договор или ТЗ. Все условия фиксируются письменно: объёмы, цена, ответственность, срок выполнения. 4. Монтаж в назначенное время. Бригада приезжает со всем необходимым и выполняет сборку под ключ. 5. Демонтаж и вывоз по окончании выставки. Работы проводятся в строго отведённое время, без задержек.

Часто задаваемые вопросы

Сколько стоит монтаж и демонтаж стенда?

Цена зависит от размеров, сложности, срочности и логистики. Примерный диапазон: от 7000 рублей за сборку простого стенда до 50 000+ за индивидуальный проект.

Сколько времени занимает монтаж?

Средний монтаж занимает от 3 до 8 часов. Демонтаж — от 1 до 4 часов. Важно строго соблюдать временные окна, особенно в крупных выставочных центрах.

Можно ли заказать монтаж ночью или в выходной?

Да, при согласовании с площадкой. Некоторые выставки разрешают ночные смены — это прописывается в техусловиях. Подрядчики работают по графику клиента.

Что нужно предоставить исполнителю?

Чертежи стенда, техзадание, список оборудования, график допуска, контакт ответственного, информацию о площадке. Чем больше информации — тем точнее расчёт.

Кто убирает мусор после демонтажа?

Обычно подрядчик убирает всё, что осталось от его работ. Но это стоит уточнить заранее — у некоторых выставок жёсткие требования к вывозу отходов.