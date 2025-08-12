Volvo вернется на автосалон в Германии после 12 лет отсутствия

Компания Volvo примет участие в международной выставке IAA MOBILITY 2025, которая пройдет с 9 по 14 сентября 2025 года в Мюнхене. Это будет первый раз с 2013 года, когда шведский автопроизводитель примет участие в немецком автосалоне.

На выставке IAA MOBILITY 2025, организованной Ассоциацией немецкой автомобильной промышленности (VDA) и Messe München, будут представлены новейшие разработки в области мобильности, устойчивого транспорта и технологий. Мероприятие включает в себя как профессиональную часть на выставочной площади Messe München, так и открытые мероприятия в центре города. Среди участников ожидаются такие компании, как BMW, Audi, Mercedes-Benz, MINI, Opel, Chery и Exeed.

Участие Volvo в IAA MOBILITY 2025 подчеркивает стремление компании быть в авангарде инноваций в сфере мобильности и устойчивого транспорта. Это также свидетельствует о возвращении бренда на одну из самых престижных автомобильных выставок мира после длительного перерыва.