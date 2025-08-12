Ставки на автомобили из ЕС, Японии и Южной Кореи остаются на уровне 25%

Несмотря на вступление в силу новых «взаимных» тарифов в 15% с 7 августа 2025 года, ставки на автомобили и автозапчасти из Европейского Союза, Японии и Южной Кореи в США пока остаются на уровне 25%.

Соглашения, достигнутые с этими странами в конце июля, предусматривали снижение ставок на автомобили до 15%, что должно было соответствовать новым взаимным тарифам. Однако, по состоянию на начало августа, соответствующие исполнительные указания от президента США Дональда Трампа еще не были подписаны, и тарифы на автомобили из этих стран не были пересмотрены.

Представители ЕС, Японии и Южной Кореи ожидают, что соответствующие изменения будут внесены в ближайшее время, однако точные сроки остаются неопределенными.

В то же время, новые взаимные тарифы в 15% уже вступили в силу для товаров из других стран, таких как Тайвань, Вьетнам и Бангладеш.

Эти меры являются частью более широкого торгового курса администрации Трампа, направленного на снижение торговых дефицитов и защиту американских производителей.

Тем временем, автомобильная промышленность сталкивается с дополнительными затратами из-за высоких тарифов, что приводит к перераспределению производственных мощностей и повышению цен на автомобили.

Аналитики отмечают, что окончательное влияние этих тарифов на экономику и международную торговлю станет ясным лишь по мере их реализации и реакции торговых партнеров.