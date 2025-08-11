Ineos возобновил поставки пикапа Grenadier Quartermaster после приостановки производства

Компания Ineos Automotive возобновила поставки своего пикапа Grenadier Quartermaster в 2025 году после временной приостановки производства в конце 2024 года. Производственные мощности в Хамбахе, Франция, снова заработали в январе 2025 года после решения проблемы с поставками критически важных компонентов.

Grenadier Quartermaster — это пикап с двойной кабиной, разработанный на базе внедорожника Grenadier. Он оснащён 3,0-литровыми двигателями BMW B58 (бензиновый) и B57 (дизельный), а также восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Пикап обладает высокой проходимостью и возможностью буксировки до 3500 кг.

В 2025 году Ineos Automotive продолжает расширять своё присутствие на международных рынках, включая США и Канаду, где пикапы Quartermaster начали поступать к первым клиентам в начале года.

Компания также сообщает о повышении цен на свои модели в ответ на новые 25%-ные тарифы на импорт автомобилей в США. Стоимость Grenadier SUV увеличилась на 5%, а пикапа Quartermaster — на 10%.