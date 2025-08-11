Toyota Europe представила стратегию многотехнологичного подхода к углеродной нейтральности

Toyota Europe стремится достичь углеродной нейтральности к 2040 году, внедряя разнообразные технологические решения. Компания планирует использовать не только электромобили, но и гибриды, водородные технологии и новые двигатели внутреннего сгорания. Вице-президент Toyota Europe по стратегии продуктов и маркетингу Андреа Карлуччи обсудил эти планы на недавнем конгрессе Automotive News Europe в Турине.

Компания намерена расширить ассортимент полностью электрических моделей до шести к 2026 году, включая компактные кроссоверы и спортивные автомобили. Также Toyota работает над новыми типами аккумуляторов, включая твердотельные, которые планируется запустить в серийное производство к 2027–2028 годам. Эти батареи обещают более высокую дальность хода и сокращение времени зарядки до 10 минут.

В дополнение к электромобилям, Toyota продолжает развивать водородные технологии, интегрируя топливные элементы в коммерческий транспорт, включая грузовики и автобусы. Компания уверена, что с развитием инфраструктуры и доступностью зелёного водорода можно значительно снизить углеродные выбросы в Европе.

Таким образом, Toyota придерживается стратегии многотехнологичного подхода, сочетая различные решения для достижения углеродной нейтральности, учитывая разнообразие потребностей и условий на европейском рынке.